La bailarina de Villa La Angostura que conquistó Inglaterra: dejó Medicina para cumplir su sueño

La bailarina de 25 años se prepara para formarse durante seis meses en una prestigiosa academia de Inglaterra. (Gentileza).

Lucia Ferrari creció rodeada de paisajes majestuosos. Aprendió a caminar en medio de la naturaleza de Villa La Angostura y a nadar en el azul profundo del lago Nahuel Huapi. Tenía espacio, mucho espacio para danzar, crear, explorar. Ahora se prepara para dejar su “lugar en el mundo” para viajar a Inglaterra, aunque sabe que solo será un “hasta pronto”.

Fue la única latinoamericana y argentina seleccionada para participar de una formación profesional internacional en danza contemporánea y teatro físico. Solo 15 personas fueron elegidas para este programa de seis meses de la compañía de Jasmin Vardimón, coreógrafa reconocida mundialmente.

La historia de Lucía y la danza comenzó desde “la panza” cuando su mamá, profesora de baile, daba clases primero en Bariloche, después en la cordillera neuquina. Era solo una bebé y ya absorbía esa música mientras dormía en el instituto. Una vez que arrancó a caminar también se empezó a mezclar entre el resto de las estudiantes. La danza vino sola, casi instintivamente.

Ahora tiene 25 años, es bailarina y docente en Villa La Angostura. “Es muy lindo porque yo tengo a las hijas de las que eran alumnas de mi mamá”, relató. Pero no siempre estuvo conectada con su faceta artística. En la adolescencia buscó abrir su propio camino, dejó de bailar por cuatro años y cuando terminó la escuela secundaria decidió que quería estudiar Medicina. Se mudó a Buenos Aires en 2019 y muy pronto comenzó a darse cuenta de que no sintonizaba con la carrera, tal vez tampoco con la vida ajetreada de la ciudad.

Lucía Ferrari practicando ballet desde la infancia. (Foto: Gentileza).

La pandemia la reconectó con la danza en Villa La Angostura

La pandemia de 2020 la trajo de nuevo a Villa La Angostura, a la tan preciada naturaleza, la comunidad que la vio crecer. Volvió a conectar con ella misma. Allí, entre el silencio y la paz de la cordillera se preguntó: “¿Qué es lo que quiero?”.

Sin tanto ruido, la respuesta resonó. “Me di cuenta de que me pueden gustar un montón de cosas, capaz me puede gustar la medicina, la psicología, pero cuando algo te apasiona y te atraviesa, lo sentís en el pecho, en el corazón, es diferente a todo. Cuando me alineé con eso, las cosas se empezaron a dar y a encauzarse”, confesó Lucía.

Luego de la reflexión, vino una decisión crucial: regresó a Buenos Aires, aunque esta vez para desarrollarse profesionalmente en el arte. Entre 2022 y 2025 se sumergió en un programa de formación en el Club de Danza, donde descubrió el teatro físico con su mentor, Yannick du Plessis.

La joven se perfeccionó en teatro físico y danza contemporánea. (Gentileza).



¿De qué se trata el teatro físico? “Es difícil de definir, pero está vinculado a lo que le pasa al cuerpo frente a los estímulos y los vínculos. No es tanto diálogo, sino lo que la emoción genera en el cuerpo”, explicó.

Ese camino de autodescubrimiento la llevó a postularse, casi sin expectativas, a la compañía de Jasmin Vardimon. El proceso fue vertiginoso: una audición virtual, el envío de su CV artístico y el desafío de grabar una coreografía compleja en apenas tres días. La sorpresa fue total cuando recibió el mail de confirmación. “A veces una duda si se puede vivir del arte en estos lugares, pero la ciudad me demostró que sí es posible”, enfatizó.

El destino es Ashford, un pueblo a 50 kilómetros de Londres. Allí, desde el 20 de abril hasta octubre, Lucía convivirá con bailarines de todo el mundo, muchos de ellos de Asia y Europa, en un régimen intensivo de 9 a 18 horas.

El objetivo del programa es la inserción laboral de élite. Lucía contó que, de hecho, el 85% de los egresados termina trabajando en la compañía o en grandes escenarios internacionales.

Para Lucía no será nada fácil alejarse de su amada cordillera por más de 12 mil kilómetros de distancia, pero se lleva la fuerza de la naturaleza neuquina y el anhelo de representar a la región. Su meta es nutrirse de la experiencia europea para luego regresar a la Patagonia y compartir ese conocimiento con sus alumnas.

“Todo ayudó a que me anime. Fue mucha preparación y años de trabajo, pero también es esa confianza de decir: ‘lo hago, yo puedo hacerlo’”, reflexionó la joven bailarina con la seguridad de quien ya no intenta ser médica para cumplir con un mandato, sino que elige ser artista para seguir su vocación. “Confío en que va a suceder. Cuando algo te atraviesa el corazón, ya no hay vuelta atrás”, recalcó.

Lucía baila por las costas del lago Nahuel Huapi. (Gentileza).

De Villa La Angostura a Europa: el desafío de financiar un sueño internacional

Fundada en Londres en 1997 por la coreógrafa israelí Jasmin Vardimon, la compañía es referente global por fusionar danza contemporánea con acrobacia y teatro físico. Entre los 15 seleccionados, Lucía Ferrari fue la única latinoamericana convocada para integrar la formación, un hito artístico.



Sin embargo, representa también un enorme desafío logístico y económico. El programa, que se desarrolla en Ashford, Reino Unido, exige una dedicación exclusiva de tiempo completo.



Ante los elevados costos de vida y la falta de presupuestos oficiales para este tipo de formación de élite, la joven de Villa La Angostura lanzó una campaña solidaria bajo el lema: “Cualquier colaboración, por mínima que sea, suma muchísimo”.



El objetivo es reunir 15.000 dólares para cubrir los gastos de traslado, el visado de visitante, el equipamiento necesario y, fundamentalmente, la estadía y alimentación. A través de su cuenta de Instagram (@luchiferrari), la artista comparte el avance de la colecta y los preparativos para su viaje, previsto para los primeros días de abril.