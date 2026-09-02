Educación, empleo y producción: los desafíos que se debatirán en un foro de Neuquén

El XIX Foro de Calidad y Equidad Educativa se realizará el martes 15 de septiembre en el Polo Científico Tecnológico de la capital neuquina. Bajo el lema “Educación y futuro. Neuquén: impacto con desarrollo nacional”, el encuentro pondrá en debate la relación entre la formación, el acceso al empleo y las necesidades del sector productivo, con especial atención en la Cuenca Neuquina.

Será de 9 a 12.30 en el Auditorio Ene. La actividad reunirá a autoridades provinciales, especialistas en educación y representantes de empresas, quienes expondrán diagnósticos, experiencias y propuestas para responder a los desafíos de la región.

La apertura estará a cargo de la ministra de Educación de Neuquén, Soledad Martínez. El programa incluirá dos paneles de debate y una clase magistral de la especialista Guillermina Tiramonti. La participación será presencial y también habrá una transmisión por Zoom.

Educación y trabajo, dos ejes para pensar el futuro de Neuquén

El foro, organizado por la asociación civil Educar 2050, tendrá como punto de partida el escenario educativo actual y su vínculo con las transformaciones económicas de Neuquén. Uno de los objetivos será identificar qué conocimientos y capacidades requiere el mercado laboral, además de analizar el papel de las instituciones educativas ante las demandas que surgen del crecimiento productivo.

La Cuenca Neuquina ocupará un lugar central en las exposiciones. Su expansión plantea oportunidades de empleo e inversión, pero también exige perfiles técnicos y profesionales acordes con las características de las distintas actividades. En ese marco, el encuentro propone acercar a los sectores público, educativo y empresarial para que compartan perspectivas sobre la formación de los jóvenes y las posibilidades de inserción laboral.

Los dos paneles previstos permitirán revisar la situación educativa regional y debatir alternativas que contribuyan a una mayor articulación entre las escuelas, los espacios de formación y las empresas. Los participantes también abordarán la necesidad de ampliar las oportunidades educativas y asegurar condiciones de equidad, para que el desarrollo económico tenga un impacto social más amplio.

Otro de los temas será la calidad de los aprendizajes. La propuesta parte de la idea de que el crecimiento de Neuquén y su aporte al país dependen, en buena medida, de un sistema educativo capaz de preparar a las nuevas generaciones. Por ese motivo, el foro buscará aportar elementos para definir políticas y acciones de largo plazo, más allá de las necesidades inmediatas del mercado de trabajo.

La clase magistral de Guillermina Tiramonti completará el programa. La especialista ofrecerá una mirada sobre los cambios que atraviesa la educación y los retos que enfrenta el sistema frente a un contexto social y productivo en permanente transformación. Su presentación se sumará a los aportes de funcionarios, referentes educativos y representantes del ámbito privado.

Cronograma de actividades en el XIX Foro de Calidad y Equidad Educativa en Neuquén

Las acreditaciones comenzarán a las 8.30

El inicio de las actividades está previsto para las 9.

El cierre será a las 12.30.

La sede elegida es el Auditorio Ene, dentro del Polo Científico Tecnológico de la capital neuquina. Quienes no puedan asistir tendrán la posibilidad de seguir las exposiciones a través de la plataforma Zoom.

Educar 2050 es una asociación civil que desde hace 19 años trabaja por la calidad y equidad educativa argentina: «Estamos convencidos de que es el eje de una sociedad más justa.