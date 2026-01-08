Dejar el Ozempic: un estudio advierte que los kilos y los problemas de salud vuelven en menos de dos años

La esperanza de mantener el peso tras abandonar los fármacos para la obesidad parece desvanecerse. Un nuevo análisis a gran escala, publicado por la revista científica The BMJ, confirmó que, cuando los pacientes dejan de tomar estos medicamentos, los efectos positivos sobre el peso y otros indicadores de salud desaparecen casi por completo en un plazo de dos años.

La revisión abarcó datos de 9.341 pacientes con obesidad o sobrepeso tratados en 37 estudios distintos. Según reportó la agencia Reuters, los investigadores hallaron que las personas recuperaron en promedio casi medio kilo (0,4 kg) por mes después de suspender los fármacos, proyectándose un retorno al peso inicial en 1,7 años.

El estudio publicado por The BMJ también advierte que el impacto no es solo estético. Los factores de riesgo para la salud cardíaca que habían mejorado con la medicación, como la presión arterial y los niveles de colesterol, volvieron a sus valores previos al tratamiento en un promedio de solo 1,4 años.

Drogas nuevas, suba más rápida

Aproximadamente la mitad de los pacientes analizados habían tomado medicamentos del tipo GLP-1, incluyendo a 1.776 personas que recibieron las variantes más nuevas y efectivas como la semaglutida (vendida como Ozempic y Wegovy) y la tirzepatida (Mounjaro).

En estos casos, la tasa de recuperación de peso fue aún más veloz, promediando casi 0,8 kg por mes.

«Como las personas que toman semaglutida o tirzepatida pierden más peso en primer lugar, todos terminan volviendo al punto de partida aproximadamente al mismo tiempo», explicó Dimitrios Koutoukidis, investigador principal de la Universidad de Oxford. Con estas nuevas drogas, el retorno al peso inicial ocurre en aproximadamente 1,5 años.

Más rápido que la dieta

Un dato llamativo del estudio es la velocidad del proceso inverso. Independientemente de cuánto peso se haya perdido, los investigadores descubrieron que los kilos se recuperan más rápido después de dejar los medicamentos que tras abandonar programas de control de peso conductuales (basados en dieta y cambios de hábitos).

Al ser un estudio retrospectivo, el equipo no pudo determinar si existen perfiles de pacientes con más probabilidades de mantener el peso que otros.

«Entender a quién le va bien y a quién no es una especie de ‘santo grial’ en la investigación de la pérdida de peso, pero nadie tiene la respuesta a eso todavía», concluyó Koutoukidis.