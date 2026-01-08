Incendios en la Patagonia: aumentan las consultas por afecciones respiratorias, oculares y psicológicas

El incendio forestal que se desató en Puerto Patriada, en la jurisdicción de El Hoyo, el lunes por la tarde y avanzó hacia Epuyén continúa activo. Si bien el viento dio una tregua ayer, el humo que cubrió la región impidió la operación de los medios aéreos. Y al ser un sector de difícil acceso, complica los trabajos de los combatientes.

«En este momento, el incendio está cubriendo una parte del río Epuyén y su desembocadura. En el paraje Rincón de Lobo hay focos activos. Se quedó tranquilo porque no hubo viento, pero no pudimos trabajar con los medios aéreos«, resumió Sandro Lobos, jefe de Operaciones de la Brigada de Incendios de Chubut. Argumentó que «los caminos son angostos y hay muchos vecinos alrededor. Por eso, se trata de que el fuego no baje por la ladera y quede arriba. Sin viento nos da chance a alejarlo de las viviendas».

La situación, en cambio, es aún más compleja para Epuyén. «Fue bordeando el cerro Pirque y va llegando de a poco. Son lugares más complejos para trabajar. En muchos casos, no queda más que ir a la vivienda y cuidar. Hay personal abocado a la zona«, planteó Lobos.

Cómo es la atención sanitaria de la emergencia

El hospital rural de Epuyén dispuso un equipo abocado a la emergencia, pero pidieron a la población «un uso racional de la guardia». «La idea es que la gente venga realmente ante una urgencia porque queremos dar lugar a lo que aparezca referente al incendio; por eso la idea es dejar medio libre la guardia», explicó la técnica en Recursos Humanos, Tilsa Aburto, que dirige el hospital de Epuyén.

Hasta ahora han recibido varios casos de afecciones pulmonares ocasionadas por el humo, casos de Epoc (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica) y asma, irritaciones oculares y consultas de pobladores que han entrado en pánico. «No pasó ni un año del último incendio que generó una catástrofe en la región. La gente está preocupada, revive esos momentos y necesita ser escuchada. De hecho, tenemos gente en el plantel del hospital que ha sufrido pérdidas en el incendio anterior y esto remueve todo. Todos estamos pendientes de lo que pasa afuera», aclaró.

Respecto a la situación actual del incendio, Aburto lamentó que no cuentan con mucha información porque en esta ocasión, no se conformó un comité de emergencia. «Como no hay un parte diario que nos permita saber cómo estamos, vamos llamando a diferentes referentes para tener alguna actualización. El intendente me dijo que están participando de las reuniones en Las Golondrinas de donde obtienen información para saber si hay que evacuar o no», comentó.

Insistió en que «esa falta de información nos hace estar en una total incertidumbre. Muchos usan las redes sociales pero confunde y la gente entra en pánico. Tener información precisa, nos serviría un montón«. En este momento, cuentan con algunos trabajadores comunitarios que hacen recorridas y les informan lo que van viendo en varios sectores.

Las autoridades sanitarias de El Hoyo montaron un puesto sanitario en Rincón de Lobo, próximo al incendio. «Hemos recibido gente que ha pasado a buscar inhaladores, hay mucha irritación ocular y hubo alguna que otra lesión. Nada grave. La idea de estar acá es acercarnos al problema. Estamos a tres kilómetros del puente Salamín, frente a los focos», comentó Rita González, enfermera a cargo del puesto sanitario.

Sin embargo, señaló que hasta ahora no han recibido muchas consultas porque «los adultos mayores han sido evacuados y las mujeres y hombres en este momento, están abocados a la emergencia porque sus viviendas están en peligro. Están defendiendo sus casas para prevenir daños».

Incluso, recalcó que «el trabajo duro fuerte de salud mental será una vez que esto pase. Ho estamos focalizados en la atención primaria. Estar acá simplemente genera tranquilidad».