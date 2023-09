Denuncia por abuso en una escuela de Roca: piden separar al equipo directivo

El paso de los días no acalló el reclamo de un grupo de padres de la Escuela N° 128 quienes continúan exigiendo a las autoridades de Educación adoptar nuevas medidas para hacer frente a la situación que se generó tras conocerse un supuesto caso de abuso sexual que ya está siendo investigado desde el Ministerio Público Fiscal (MPF).

María José, la mamá de uno de los estudiantes de cuarto grado, reconoció que el equipo directivo de la escuela no actuó de acuerdo a los protocolos y recordó que el martes de la semana pasada -mientras aguardaban la salida de sus hijos- se enteraron que en una «asamblea» surgieron las primeras denuncias que calificaron como «maltrato a los alumnos».

Al día siguiente y tras tomar estado público, se citó a los padres a un encuentro en el SUM de la escuela ubicada en la zona oeste de la ciudad. «La vicedirectora nos contó que los nenes lloraban en cadena y que habían manifestado maltrato verbal no expusieron que el docente los tocaba o los había manoseado, según ella. A nosotros los nenes nos dijeron que a las nenas el profe les levantaba la pollera o las sentaba en su piernas. En mi caso en particular a mi nene le tocó la cola», dijo.

Reconoció que los casos de abuso no lo expresaron en el aula pero sí lo hicieron a sus padres. «Ese martes nos echaron de al escuela. No se nos brindó información ni los pasos que se iban a seguir. El policía nos dijo lo que debíamos hacer pero desde la institución no recibimos nada», sentenció.

La mujer relató que el equipo directivo quería reunirse con los padres pero fueron ellos mismos los que indicaron que debían estar presentes los equipos técnicos del ETAP.

Luego de varias idas y vueltas, finalmente el miércoles se logró una reunión con dirigentes de Unter. «Lo único que se arregló que el docente sea separado de su cargo. Pero también queremos sumario para la directora y la vicedirectora. No supieron cómo pararse frente a esta situación, se fueron de la reunión del miércoles con los equipos técnicos», sostuvo.

La madre aclaró que no se implementaron los protocolos. «No es posible hacer una asamblea sin llamar a los padres. Son alumnos de cuarto grado, son menores», aclaró la mujer quien remarcó que el docente ya fue reemplazado pero insistió que en las próximas horas presentarán una nota pidiendo que el equipo directivo sea separado del cargo.

Escuchá a María José, madre denunciante en «Ya es tiempo» por RÍO NEGRO RADIO:

