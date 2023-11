Denuncian falta de médicos en Arroyito: «nos sentimos abandonados», dicen los vecinos

La situación del sistema público de Salud en Neuquén atraviesa momentos críticos en relación con la carencia de insumos en los hospitales, profesionales y medicación. Vecinos de Arroyito denuncian que hace más de tres semanas están sin un médico que los atienda.

Osvaldo es vecino de la localidad y denunció en Radio 7 que se sienten abandonados por el sistema de Salud. «Nosotros estamos ubicados a 15 kilómetros de Senillosa y nuestro sistema de Salud depende del hospital de ahí, pero hace más de tres semanas que no viene ningún médico a atendernos, nos sentimos abandonados», explicó.

«Según lo que nos dicen es que la situación se debe a la falta de médicos», remarcó el vecino, quien además resaltó que habitualmente, una vez a la semana iba un médico hasta el lugar para asistirlos.

«Nosotros no tenemos vehículo y el colectivo que va hasta Senillosa pasa dos veces en el día», manifestó Osvaldo. Por su parte, señaló que el problema está en la falta de personal y que por más que vayan hasta el lugar, los profesionales no pueden atenderlos porque «están todos los turnos dados para las personas que son de ese lugar».

Osvaldo aseguró que es un servicio sumamente necesario para los habitantes de la localidad. «Nosotros necesitamos el servicio y necesitamos que sea constante, si vienen una vez por semana que cumplan con eso y que venga al médico».

El vecino de la localidad comentó que únicamente cuentan con el sistema de Salud público y que si no hay médicos que los asistan, no tienen forma de resolver la situación. «No tenemos otro lugar a donde ir y si no viene el médico tampoco nos pueden derivar a otros centros de Salud», concluyó Osvaldo.

Vecinos denuncian falta de médicos en Arroyito: el comunicado del hospital de Senillosa

La crisis en la Salud pública está presente en toda la provincia. Meses atrás, el hospital público de Senillosa, Adolfo del Valle, compartió un posteo en redes sociales donde explicaban que tenían siete médicos trabajando en toda la institución y que los mismos debían realizar entre 8 y 10 guardias por mes para brindar la atención necesaria a los pacientes.

«Las guardias son de una dupla profesional, esto significa que en un día hay dos médicos de guardia para emergencias y dos saliendo de la misma tarea», describía la publicación, agregando que «los tres del plantel restante se distribuyen en tareas de prioridad las cuales consideramos más vulnerables como: pacientes postrados, paliativos (pacientes oncológicos), control de niños y gestantes».

También describieron que en el lugar se realizaban recetas médicas de hasta seis meses de medicamentos pacientes crónicos sin turnos, porque «los usuarios de PAMI no tienen médicos de cabecera en la localidad».

En esa oportunidad, la directora médica del Hospital Adolfo del Valle, Andrea Vázquez, dialogó con RÍO NEGRO y contó que el comunicado, «fue una forma de responder a la comunidad» que constantemente consulta por la falta de médicos y que no pueden conseguir turnos.

Vázquez explicó que a pesar de que el faltante de profesionales es reconocido por todo el sistema y sobre todo por la institución, «en tres años se lograron muchas cosas, sobre todo equipamiento que antes no estaba y se debía apelar a donaciones de iglesias y empresas».

«Vemos que muchos quieren politizar la situación, algo que nosotros no admitimos porque acá no vino ningún candidato a conocer nuestra realidad y hasta el momento solo el municipio se hace presente», aseguró.