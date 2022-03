Denuncian que el 65% de las inmobiliarias de Bariloche funciona de manera «ilegal»

Un relevamiento que realizó la Unión de Inquilinos de Río Negro reveló que la mayoría de las inmobiliarias en Bariloche no cuentan con oficina; de modo que no están habilitadas para funcionar y por lo tanto, no pueden cobrar la comisión inmobiliaria a los propietarios.

De las 95 inmobiliarias de Bariloche que figuran en el Registro del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la Tercera Circunscripción (abarca también a El Bolsón), 60 no tienen habilitación comercial. Casi el 65% «no funciona legalmente».

Muchas inmobiliarias tampoco están inscriptas en AFIP; de modo que un 23% no hace aportes al fisco como el resto de los comerciantes o trabajadores.

La ley provincial 2051 que regula la actividad obliga a las inmobiliarias a cobrar la comisión inmobiliaria a los propietarios, a tener una oficina y que la misma esté habilitada comercialmente por el municipio para ejercer la actividad. De modo contrario el Colegio debería impartir sanciones.

La denuncia se presentó en la Dirección de Inspección General, el Colegio de Martilleros de la Zona Andina, AFIP y la oficina de Defensa del Consumidor. “El Colegio está incumpliendo con sus deberes. Mientras al inquilino se le exige de todo para ingresar a una vivienda, las inmobiliarias tienen todo en negro”, señaló Roberto Díaz, presidente de la Unión de Inquilinos de Río Negro.

Recalcó que las inmobiliarias siguen cobrando «de manera ilegal la comisión inmobiliaria a los inquilinos, pero ahora resulta que la mayoría tampoco puede cóbrasela a los propietarios porque están todas fuera de la ley.

“Si calculamos que hay 36.000 inquilinos en la ciudad (unos 9.000 contratos aproximadamente) y cada uno paga una comisión inmobiliaria de unos 50.000 pesos promedio, estamos hablando que es una transferencia ilegal de 450.000.000 de pesos que se llevan las inmobiliarias del bolsillo de los laburantes que no llegan a fin de mes”, señaló Díaz.

Por otro lado, objetó que «el 65% no paga un mínimo de impuestos. Es la exacerbación de la ilegalidad, amparada por el propio Colegio, que debería hacer cumplir la ley y no lo hace porque sus propios integrantes la incumplen”, señaló.

Según el relevamiento, solo siete inmobiliarias están inscriptas en una categoría que paga impuesto a las ganancias. Unas 22 no están inscriptas en AFIP o tienen la constancia “bloqueada» y otras 60 sólo paga el monotributo.

«La franquicia norteamericana REMAX, por ejemplo, tiene personal que figura como monotributista u otros que directamente ni siquiera están colegiados pero se dedican a la actividad inmobiliaria», planteó.

Y agregó: “El propio vicepresidente del Colegio de Martilleros, Ricardo Remiro, no tiene oficina, ni habilitación y ninguno de los integrantes de la organización dice nada. En realidad, el colegio está faltando a sus obligaciones de hacer cumplir la ley. La misma situación ocurre con la revisora de cuentas, Alejandra Guerra, la secretaria, María Gabriela Stigliani, que no tienen ni oficina ni habilitación comercial, pero sí la responsabilidad de hacer aplicar las normativas vigentes”.