Denuncian que en la Dirección de Estadística y Censos de Neuquén no dejan entrar a trabajadores

No permiten el ingreso de ningún trabajador que no esté en un listado asignado por la dirección. Foto: Gentileza.

Denuncian que la Dirección provincial de Estadística y Censo de Neuquén está custodiada por policías dentro y fuera del establecimiento, impidiendo la entrada de trabajadores. Son personas que han hecho reclamos por irregularidades y denuncian persecución laboral.

La situación fue hecha pública por el diputado Andrés Blanco (FIT), aunque también se la pudo ver a Soledad Saluburu (FdT) en el lugar. La policía se encuentra dentro y fuera del establecimiento y no permiten el ingreso de nadie que no esté en un listado asignado por la dirección, aseguró una trabajadora del lugar, Soledad Arrieta, a AM Cumbre.

En el listado no se encuentran la mayoría de los trabajadores, sobre todo aquellos quienes denunciaron irregularidades, aseguró. “Venimos denunciando que la dirección está intervenida de manera política y técnica”, manifestó Arrieta. Afirmó que la gestión ha vaciado la Dirección de personas con experiencia y que “la viene llenando de plantas políticas para que respondan a su gestión”.

«Hoy tenemos un 30% de planta política y entró por decreto a la fuerza en el marco de nuestro reclamo”, garantizó.

Los trabajadores denuncian persecución laboral y declaran haber sido sancionados por reclamos. Arrieta manifestó que a trabajadoras involucradas en el conflicto se le realizaron denuncias policiales, judiciales y se abrieron sumarios administrativos: “en una actitud absolutamente persecutoria”.

Comentó que, en una oportunidad, “la directora (Karina Rigo) nos violentó verbal y físicamente”, y que quedó registrado en las cámaras. Sin embargo, la grabación desapareció por una desconexión de la cámara, “que solo puede desconectarse desde el despacho de la directora”, expuso Arrieta.

Los trabajadores reclaman también que se realizará un descuento masivo del 25% del salario a 13 trabajadores. Y que en Neuquén son 12 mil quienes no cobraron el trabajo realizado el día del censo. Arrieta agregó que “hace seis meses las autoridades se vienen asignando sobresueldos”, que fueron denunciados.