Denuncian un ataque a la sede de Unter Bariloche donde se reunían estudiantes

Un hombre, que no fue identificado, arrojó piedras al salón de Unter Bariloche donde se realizaba una asamblea estudiantil. Archivo

El gremio docente y la Mesa Federal de Centros de Estudiantes Secundarios denunciaron el ataque a pedradas al edificio de Unter Bariloche, que efectuó el fin de semana un hombre, que no fue identificado hasta el momento, mientras los jóvenes mantenían una asamblea en el interior.

Como consecuencia de este ataque, ocurrido el sábado por la tarde, se rompió uno de los vidrios del salón y a pesar de haberse dispersado los trozos de vidrio, ningún estudiante resultó herido.

Por este hecho, se radicó una denuncia policial y se inició una investigación.

“No es casualidad que esto haya sucedido durante la realización de esta asamblea, publicitada en redes, medios y escuelas durante las semanas previas a la misma. Tampoco es casualidad que esto haya sucedido en la sede de un gremio docente. Una vez más, sufrimos hechos de violencia no contra nadie en particular, sino contra la organización y la lucha por la transformación de la educación y la mejora de las condiciones de nuestro pueblo”, expresó la Mesa Federal de Centros de Estudiantes a través de un comunicado en el que expresaron el repudio por lo sucedido.

Unter Bariloche indicó que no es la primera vez que el edificio del gremio sufre vandalismo y afirmó: “En estos tiempos en que grupos antidemocráticos pretenden avanzar contra quienes luchamos por alcanzar mayores derechos, en defensa de la escuela pública y por una sociedad más justa e igualitaria; decidimos que estamos más fortalecidos que nunca y no vamos a abandonar nuestras banderas para lograr una sociedad con justicia social y no vamos a permitir que jamás toquen ni a un solo pibe”.

En el espacio de Unter, el sábado por la tarde, se encontraban reunidos unos 30 jóvenes en una asamblea convocada por más de diez centros de estudiantes de Bariloche y Dina Huapi.

Según denunciaron, un hombre que no pudieron identificar, “se presentó en las inmediaciones del local y, piedra en mano, rompió uno de los vidrios del salón”. El sujeto estuvo unos minutos más luego de este episodio “amenazando y atemorizando a las compañeras/os, muchos de ellos menores de edad”.

La comisión directiva de Unter, que lidera Patricia Lande, respaldó a los estudiantes y dijo que acompañará y buscará fortalecer su “participación y militancia” y remarcó que continuará con la defensa de la educación pública.