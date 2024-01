Denunciaron que les robaron las valijas en el micro que los llevó a Las Grutas: «Les quitaron los sueños»

Un grupo de jóvenes amigos de Roca, que buscaba cerrar su último año escolar con un viaje imperdible, se enfrentó a una dramática situación: sus valijas desaparecieron durante un viaje en colectivo hacia Las Grutas. Este caso generó indignación y llevó a los padres a emprender una batalla legal, denunciando una posible «red de robo» dentro de la empresa de transporte.

La historia comenzó cuando cuatro amigos decidieron realizar su último viaje juntos antes de separarse para la universidad. Planearon unas vacaciones en Las Grutas y salieron el domingo con la empresa Andesmar. Sin embargo, la experiencia se tornó traumática cuando, al llegar a su destino, descubrieron que tres de las cuatro valijas habían desaparecido.

Según el relato de Magaly Espinel, madre de uno de los afectados, detalló que el colectivo hizo una parada en Choele Choel y allí bajaron cinco personas, supuestamente una familia completa. El chofer entregó sus valijas, pero al llegar a Las Grutas, las pertenencias de los amigos no estaban en la baulera.

«Cuando el colectivo llega a destino en Las Grutas, mi hijo con sus amigas son los primeros en bajarse y pararse en la puerta de la baulera. El chofer abre el depósito y comienza con la entrega de maletas a los 18 pasajeros restantes y ellos quedan ahí, esperando», comentó Espinel a Diario RÍO NEGRO.

Mientras esperaban, comenzó a crecer la preocupación y la incertidumbre se apoderó de la escena. Los jóvenes habían quedado varados sin sus pertenencias porque las valijas ya no estaban. «De la desesperación, mi hijo se mete en la baulera y le responden ‘no están, se perdieron en el camino, la baulera seguramente quedó mal cerrada’. Esa fue la explicación que dieron», explicó la madre, angustiada.

Acto seguido, el joven de 18 años logró impedir que el micro siguiera su camino y llamó a la policía de Las Grutas para realizar la presentación correspondiente. Según consta en la denuncia policial, además de las pertenencias, una de las maletas transportaba dinero en efectivo.

Los padres aseguraron que hablaron con los choferes esa madrugada a pedido de los jóvenes. «El chofer me dijo que en Choele se bajaron cinco personas, pero que lo avasallaron. ‘Me quitaron valijas de las manos prácticamente. Yo no pude pedir los tickets’, me dijeron», aseguró Magaly.

«Les robaron todo. Lo más triste es que les quitaron la esperanza, los sueños y las ganas. Los chicos están muy tristes», describió la mujer y completó: «Se encontraron en el total desamparo. Una mamá tuvo que viajar desde Roca, para poder llevarle ropa y acompañarlos a hacer la denuncia porque obviamente estas cosas ellos no están acostumbrados«.

Robo de valijas en Las Grutas: qué dijeron desde la empresa, según las víctimas de Roca

La respuesta de la empresa Andesmar, según Espinel, no fue satisfactoria. A pesar de tener un listado de las personas que se bajaron en Choele Choel, la empresa le dijo a la mujer que no se contactó a nadie y les aseguraron que seguirán un proceso legal interno antes de tomar medidas.

En este sentido, los padres decidieron emprender acciones legales, denunciando no solo la pérdida material sino también la posible participación de una red organizada.

«Esto es una red y el chófer entra en complicidad con otros choferes, te la bajan y te las roban. Esto está más que claro, porque nunca llegaron a destino«, acusó la madre, en representación de los jóvenes.

La mujer expresó su indignación y afirmó que este no es un caso aislado. Según relató, participó de un programa de radio para presentar esta situación y reveló que otras personas experimentaron situaciones similares con la misma empresa y en la misma parada de Choele Choel. «Esto refuerza la sospecha de una red de robo que involucra a choferes en complicidad», indicó Espinel.

Además, este grupo de padres de los exestudiantes secundarios inició denuncias ante Defensa al Consumidor y emprendieron una demanda contra la transportista.

«Vamos a ir a fondo con la justicia para desenmascarar a los que están metidos en esto porque no nos queda más que claro, que esto fue una entrega total«, reforzó Espinel.

A pesar de los esfuerzos de los padres por visibilizar el caso y prevenir a otros ciudadanos, la empresa Andesmar no les brindó respuestas ni garantías de solución.

«Sabés lo que es llegar a un lugar de destino de vacaciones, que vos tenés planeada una semana y te quedaste con lo puesto, no tenés más nada, no tenés a alguien de tu familia para que te contenga, que te ayude«, dijo Espinel.

La indignación sigue pesando en estas familias y «la lenta solución» que se avizora parece resforzar el malestar general que pasaron los jóvenes. Entre llantos, pérdidas materiales y la ilusión del último encuentro, el viaje que empezó como una grata experiencia, terminó opacada por la situación.

«En esas valijas llevaban muchas cosas más allá de la ropa: llevaban sueños, ilusiones por compartir juntos la última vez y no hay que naturalizarlo. ¿Por qué me tengo que conformar con que a mi hijo no lo apuñalaron o no lo robaron a él personalmente? No está bien», concluyó la madre.