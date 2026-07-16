Investigan dos posibles casos de leptospirosis en Río Negro

Las muestras serológicas de dos trabajadores que cumplen labores en el predio del basural de Bariloche fueron enviadas al Instituto Malbrán para su análisis ante la sospecha de tratarse de la enfermedad zoonótica leptospirosis, según informaron fuentes del Gobierno provincial.

Salud Pública intervino ante la sospecha que surge, pero hasta este jueves por la tarde no había confirmación. Se deben aguardar los resultados.

La situación de mantiene en reserva para no generar alarma y hasta tener la confirmación o no del instituto porteño que realiza este tipo de análisis.

La definición de la OPS para la enfermedad y los síntomas

La Organización Panamericana de la Salud califica la leptospirosis como «una enfermedad zoonótica de potencial epidémico, principalmente después de lluvias fuertes, causada por una bacteria llamada leptospira«. Indica que los humanos generalmente adquieren la enfermedad «por contacto directo con la orina de animales infectados o con un ambiente contaminado por orina. La transmisión de humano a humano ocurre muy raramente».

«La leptospirosis puede presentarse con una amplia variedad de manifestaciones clínicas, desde una forma leve a una enfermedad grave y a veces fatal. Sus síntomas pueden parecerse a varias enfermedades, como influenza, dengue y otras enfermedades hemorrágicas de origen viral; es importante el diagnóstico correcto (clínico y de laboratorio) al inicio de los síntomas para evitar casos graves», señala el organismo internacional de salud.

Las características clínicas más frecuentes son fiebre; dolor de cabeza, mialgia (en particular en el músculo de la pantorrilla), infección conjuntival, ictericia; mal estar general entre otros síntomas/signos.

Es fácilmente confundida con otras enfermedades, por eso se requiere de la confirmación con análisis de laboratorio. En este caso se aguarda la determinación del Instituto Malbrán.

También la OPS indica que habitualmente se ubica en zonas con climas húmedos subtropicales o tropicales.