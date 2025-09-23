Descubren un dinosaurio carnívoro en Chubut: habría sido uno de los últimos depredadores

Un equipo de científicos del CONICET anunció el hallazgo de Joaquinraptor casali, un dinosaurio carnívoro del grupo de los megarraptóridos que habitó el actual centro-sur de Chubut hace unos 66 millones de años. El descubrimiento, publicado en la revista internacional Nature Communications, aporta nueva evidencia sobre los últimos momentos de vida de los dinosaurios antes de su extinción masiva.

Joaquinraptor casali: uno de los megarraptóridos más completos hallados hasta el momento

El ejemplar fue localizado en la Formación Lago Colhué Huapi, un área que durante el Cretácico Superior estaba cubierta por ríos y lagunas, en la región donde hoy se encuentran Comodoro Rivadavia y Sarmiento. El equipo encabezado por el investigador del CONICET Lucio Ibiricu, del Instituto Patagónico de Geología y Paleontología, logró recuperar gran parte del esqueleto en buen estado de conservación, lo que lo convierte en uno de los megarraptóridos más completos hallados hasta el momento.

Los estudios indican que Joaquinraptor medía más de siete metros de largo, pesaba cerca de una tonelada y habría muerto a los 19 años. “Seguramente este dinosaurio era uno de los predadores tope del ecosistema presente en la formación y representa uno de los miembros más jóvenes del grupo, ya que murió poco antes de la extinción de los dinosaurios”, explicó Ibiricu.

Mandíbula derecha de Joaquinraptor casali. Foto: gentileza Marcelo Luna.



Entre los aspectos más llamativos del hallazgo se encuentra la presencia de un húmero de crocodiliforme dentro de sus mandíbulas. Este hallazgo sugiere que estos animales formaban parte de su dieta o, al menos, de sus interacciones ecológicas. Los crocodiliformes eran vertebrados terrestres que compartían el mismo ambiente, y su hallazgo en el contexto fósil abre nuevas preguntas sobre las relaciones depredador-presa en ese ecosistema.

Foto de los primeros huesos observados de Joaquinraptor casali.



Por qué el nuevo dinosarurio se llama «Joaquinraptor»

El nombre del dinosaurio rinde homenaje tanto a la familia como a la comunidad científica. “Joaquinraptor” fue elegido en referencia a Joaquín, hijo del primer autor del trabajo, mientras que “casali” honra a Gabriel Casal, director del Laboratorio de Paleontología de Vertebrados Dr. Rubén Martínez.

Área del hallazgo “Valle Joaquín” (Ea. Puesto El Colorado). Foto: gentileza Marcelo Luna



El estudio, que también involucró a investigadores de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, la Universidad Nacional de Río Negro, el CONICET y el Carnegie Museum of Natural History, permite conocer mejor la anatomía, filogenia y paleoecología de este grupo de dinosaurios carnívoros. Al incorporar nuevos huesos como el maxilar y un brazo articulado, los especialistas lograron comparaciones inéditas con otros megarraptóridos hallados en distintas partes del mundo.

Este hallazgo refuerza la hipótesis de que los megarraptóridos fueron algunos de los últimos grandes depredadores del hemisferio sur, sobreviviendo hasta el final del Mesozoico, cuando un asteroide impactó la Tierra y cambió la historia de la vida para siempre.