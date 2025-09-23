Cuenta regresiva para la expedición del Conicet en Río Negro y Chubut: ¿cuándo empieza y dónde se puede ver?

Cuenta regresiva para la expedición del Conicet en Río Negro y Chubut.

La expedición científica del CONICET, en colaboración con la Fundación Schmidt Ocean Institute, llegará a las costas de Río Negro y Chubut. Esta misión se centrará en la exploración de los cañones submarinos del Atlántico Sur, específicamente los cañones Bahía Blanca, frente a Viedma (Río Negro), y Almirante Brown, frente a Rawson (Chubut).

Luego del furor que causó el primer streaming del Conicet donde se conoció a la famosa «estrella culona», la oceanógrafa Silvia Romero del Servicio de Hidrografía Naval de la Argentina contó que volverán con una nueva exploración en aguas de la Patagonia.

¿Cuándo empieza la expedición del Conicet y dónde se puede ver?

La expedición se hará desde el 30 de septiembre al 29 de octubre. «No nos enfocaremos en las comunidades del fondo marino sino en valles submarinos», contó Romero.

El objetivo es corroborar la presencia de estos valles y cómo modifican la dinámica de las corrientes y masas de agua, lo que fuerza el ingreso de aguas de la Corriente de las Malvinas.

En diálogo con Infobae dijo que se estudiarán dos puntos:

Cañones Bahía Blanca , a 500 kilómetros a la altura de Viedma en Río Negro.

, a 500 kilómetros a la altura de Viedma en Río Negro. Cañones Almirante Brown, a 450 kilómetros de Rawson, en Chubut.

Si bien se espera que el Conicet informe oficialmente dónde ser podrá ver la expedición de Río Negro y Chubut, se estima que volverán a utilizar el canal de youtube de Schmidt Ocean.