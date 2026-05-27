Descuentos de hasta el 40% por la semana de la hamburguesa en Neuquén: cuáles son las promociones en la capital

La Semana de la Hamburguesa ya comenzó en Neuquén y hasta el martes 2 de junio habrá promociones especiales, descuentos de hasta el 40%, combos y propuestas para todos los gustos en 21 locales gastronómicos de la capital.

La iniciativa impulsada por la Municipalidad de Neuquén forma parte de las actividades de “Confluencia de Sabores” y busca incentivar el movimiento gastronómico de la ciudad con opciones para consumir en el local, pedir por delivery o retirar en el comercio.

Neuquén festeja la Semana de la Hamburguesa con varias promociones

Durante toda la semana, vecinos y turistas podrán recorrer las hamburgueserías adheridas y participar además de una votación para elegir las mejores propuestas gastronómicas en distintas categorías. La elección se realizará a través de las redes sociales oficiales de Turismo.

La edición 2026 incluye hamburguesas clásicas, opciones veganas y alternativas sin TACC, con promociones que varían según cada comercio participante.

Opciones veggie en la semana de la hamburguesa en Neuquén. Foto: gentileza.

Entre las ofertas más destacadas aparece La Casa de la Hamburguesa, que ofrecerá descuentos del 40% en sus productos. También se suman rebajas del 30% en Encanto Patagónico, mientras que Alta Burger y Blinky Burger tendrán promociones del 25%. Por su parte, Salvaje Focaccias & Más y Zeta Birra aplicarán descuentos del 20%.

Además, Street Food ofrecerá promociones 3×2 y otros locales incluirán bebidas o papas fritas sin cargo en determinados pedidos.

Hamburguesas veganas y opciones sin TACC en Neuquén

La propuesta también contempla alternativas vegetarianas y veganas en varios locales de la ciudad. Entre ellos aparecen Casa León, Flamas Burger Co, Harlem y Willi Kuk. En tanto, la única hamburguesería confirmada con opción sin TACC para esta edición será Harlem.

Desde el municipio informaron que las promociones específicas y las condiciones de cada comercio estarán publicadas durante toda la semana en las redes sociales de cada local.

La convocatoria reúne a 21 hamburgueserías y restaurantes de la capital neuquina: Alta Burger, Blinky Burger, Bombastick, Casa León, Cocigna, De La Ribera Resto, Encanto Patagónico, Flamas Burger Co, Hopfen, Harlem, Hilton Garden Inn, La Casa de la Hamburguesa, Oliver Bar, Oso Burgers, Cervecería OWE, Salvaje Focaccias & Más, Street Food, The Smash Burger, Virkas, Willi Kuk y Zeta Birra.