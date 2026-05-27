Río Negro avanza con un crédito millonario para salud: cuándo llegarán los nuevos equipos a hospitales

Nación autorizó a Río Negro a seguir con el crédito millonario para salud pública. Foto: Marcelo Martínez.

El Gobierno Nacional autorizó a Río Negro a continuar el trámite para acceder a un financiamiento internacional de U$S 60 millones destinado a obras, equipamiento y modernización del sistema público de salud. La provincia ahora deberá atravesar una nueva instancia ante el directorio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que analizará la aprobación definitiva del crédito en agosto.

El programa alcanzará de manera directa a más de 320.000 rionegrinos que dependen exclusivamente del sistema público de salud.

Según información a la que accedió este medio, si el cronograma avanza sin cambios, el crédito estaría operativo recién entre octubre y noviembre de este año. Eso significa que, a partir de ese momento, el BID habilitaría formalmente a la provincia a comenzar los procesos de licitación y las primeras operaciones de compra.

En el Gobierno provincial estiman que los primeros llamados a licitación podrían realizarse antes de fin de año, aunque la ejecución más fuerte del programa se vería durante 2027, cuando comiencen a incorporarse los equipos y sistemas previstos en hospitales y centros de salud.

Del total del financiamiento, unos U$S 30 millones estarán destinados a equipamiento sanitario y tecnología. Dentro de ese paquete, alrededor de U$S 4 millones corresponderán específicamente al equipamiento del hospital de Bariloche.

Cómo será el financiamiento internacional para modernizar la salud pública

La operación de financiamiento tendrá a Río Negro como prestataria y a la República Argentina como garante. El programa prevé un plazo de ejecución de cinco años y apunta a modernizar tanto la infraestructura tecnológica como la capacidad operativa del sistema público de salud.

El proyecto alcanzará a los 191 Centros de Atención Primaria y a los 36 hospitales provinciales. Entre otras intervenciones, se prevén mejoras en conectividad, redes eléctricas, instalación de sistemas informáticos y adecuaciones edilicias necesarias para incorporar nueva tecnología.

Uno de los ejes será el fortalecimiento de la telesalud, con la compra de computadoras, cámaras y kits específicos para consultas y estudios a distancia. La intención es ampliar el acceso a especialidades médicas en localidades alejadas y reducir derivaciones.

También se incorporará tecnología biomédica para áreas críticas, quirófanos, terapias intensivas y servicios de neonatología. El listado incluye torres de videocirugía, endoscopios, instrumental quirúrgico, mesas de anestesia, bombas de infusión, incubadoras, respiradores y monitores.

El programa además contempla inversiones en diagnóstico por imágenes, con la adquisición de equipos de radiología digital, tomografía y ecografía, además de sistemas para transferencia de imágenes y acceso digital para profesionales y pacientes.

La iniciativa alcanzará además a laboratorios provinciales y áreas de soporte hospitalario, como centrales de esterilización, farmacias y lavaderos.

Río Negro será «una de las tres provincias con mejor salud digital del país»

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, sostuvo que el «Río Negro será una de las tres provincias con mejor salud digital del país».

MODERNIZAR LA SALUD ES CUIDAR MEJOR A NUESTRA GENTE



Quiero agradecer al Gobierno Nacional y al ministro @LuisCaputoAR por acompañar a Río Negro en este paso importante, autorizando el inicio de las gestiones para un financiamiento internacional de US$ 60 millones que nos va a… pic.twitter.com/XnQgWnaM8A — Alberto Weretilneck (@WeretilneckOK) May 26, 2026

La administración y monitoreo financiero del programa estará a cargo del Ministerio de Hacienda provincial, a través de la Unidad Provincial de Coordinación y Ejecución del Financiamiento Externo (UPCEFE), en conjunto con los equipos técnicos del BID y del Ministerio de Salud.