Operativos de limpieza en la avenida Mosconi de Neuquén: advierten por la creación de microbasurales

Los trabajos sobre la Avenida Mosconi se realizaron entre las 22 y las tres de la mañana. Foto: gentileza.

La municipalidad de Neuquén intervino un tramo de la Avenida Mosconi durante la madrugada de este miércoles con un operativo de limpieza.

Los trabajos se realizaron desde la intersección de la ex ruta 22 con Goya hasta el cruce con Futaleufu-Río Colorado, en ambos sentidos de circulación. Desde el municipio también detallaron otros operativos en dos barrios de la ciudad.

Cristian Haspert, subsecretario de Limpieza Urbana, explicó a Diario RÍO NEGRO que la intervención de la Avenida Mosconi, y también de otras vías transitadas de la ciudad, se realiza de noche.

«Los últimos tiempos que lo hacíamos de día siempre teníamos choques en cadena, con daños materiales muy importantes. Nos vimos obligados a modificar esos horarios y los días», precisó.

El operativo de limpieza en la gran Avenida empezó el martes a las 22 y se extendió las tres de la mañana, con 50 empleados municipales distribuidos en tres equipos de trabajo.

Haspert contó que si bien el operativo estaba destinado a desmalezar las banquinas y podar los árboles de las colectoras, se encontraron con microbasurales.

«Son escombros que habían tirado un camión, porque se nota la cantidad que han descargado en el lugar particular», detalló y aseguró que en zonas cercanas a los puentes carreteros también se generan microbasurales.

Limpieza urbana en Neuquén: que otros despliegues se realizan

En paralelo a los operativos nocturnos sobre las principales vías de la ciudad, se está realizando el sistema de recolección puerta a puerta en dos barrios de la capital.

«Estamos en el segundo día de operativo en el barrio Esfuerzo, al oeste de la ciudad de Neuquén. Son 15 días de trabajo los que vamos a tener, el operativo puerta a puerta va de lunes a sábado«, aclaró el funcionario.

Sostuvo que antes de que comenzara el operativo «los inspectores habilitaron a los vecinos, recorriendo con folletería y trabajando con sus comisiones vecinales, qué día a qué día pueden sacar los residuos».

Este despliegue también se está realizando en el barrio Altos del Limay y «va a terminar el día sábado«. Haspert destacó la buena predisposición de las vecinas y vecinos, quienes respondieron positivamente a las notificaciones de los inspectores

Por otra parte, detalló que también intervienen constantemente las colectoras Félix San Martín y Planas por la obra de la Avenida Mosconi.

«Como la mayoría de los locales tienen sus vidrieras es muy necesario que, una vez que caen piedras al asfalto, vayamos rápidamente a limpiarlos para que no tengamos roturas en esas vidrieras«, resaltó.