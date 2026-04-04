Fotos | Artemis II completó la mitad de su viaje a la Luna: compartieron más imágenes de la Tierra

La nave Orión que compone la histórica misión Artemis II, fue captada a unos 183.936 kilómetros de la Tierra y a unos 244.298 kilómetros de la Luna. El registro fue confirmado por la National Aeronautics and Space Administration (NASA)

La misión con destino a la Luna buscará dar con el regreso a la humanidad, tras más de 50 años. La última travesía en el satélite fue en diciembre de 1972, durante la misión estadounidense Apolo 17.

La NASA confirmó en su transmisión oficial que la nave se encuentra casi a mitad de camino tras iniciar el tercer día del viaje. Los registros y cálculos estiman que la unidad llegue a su destino este lunes 6 de abril.

la tripulación está integrada por Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y el canadiense Jeremy Hansen, todos con amplia experiencia espacial y estudios avanzados. En la cabina los astronautas flotan en microgravedad, realizan tareas de rutina y mantienen contacto con la NASA y sus familias.

La misión no contempla un alunizaje: el objetivo es orbitar la Luna, pasar por su cara oculta y luego iniciar el regreso a la Tierra, previsto para el 10 de abril. El objetivo será registrar mediante fotos y evidencias la cara oscura de la luna y obtener más detalles con la superficie.

Even in darkness, we glow.



In this image of Earth taken by the Artemis II crew, we can see the electric lights of human activity. In the lower right, sunlight illuminates the limb of the planet. pic.twitter.com/kWcjHFvoDM — NASA (@NASA) April 3, 2026

Las imágenes del Artemis II en su viaje a la Luna

En el transcurso del viaje, la NASA difundió fotografías impresionantes de la Tierra y la atmósfera, con la vista en continentes como África y Europa claramente visibles. A su vez se aprecian los lados tanto de día como de noche en La Tierra

Si bien hay varias imágenes satelitales de la tierra, las fotografías del Artemis II son un hito histórico. Pocas veces en la historia se obtuvieron registros espaciales con personas a bordo, a una distancia más amplia que los satélites.

Foto del Artemis II de la Tierra (Foto: NASA)

Sumando al registro, se captaron además de fenómenos como auroras boreales y reflejos de la luz solar sobre la superficie. Las fotografías fueron enviadas a partir del primer día de viaje cuando la unidad se adentró a la oscuridad del espacio.

Otro de los detalles más sorprendentes fue el avistamiento de las ciudades a lo largo de los continentes, concentrados en los «puntos iluminados» por las redes eléctricas.

«En esta imagen de la Tierra tomada por la tripulación de Artemis II, podemos ver las luces eléctricas de la actividad humana. En la parte inferior derecha, la luz del sol ilumina el borde del planeta» compartió la NASA en un comunicado.