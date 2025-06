Despiden en Plottier a una querida vecina que murió a los 98 años: «Hay que saber vivir para vivir bien»

Vecinos de la localidad de Plottier despiden con dolor a Rosa Haydee Martínez Matus, una reconocida vecina quien falleció este miércoles a los 98 años. Las redes se colmaron de saludos para la mujer, que se ganó el cariño de gran parte de la ciudad. Tiempo atrás, en una entrevista que le hicieron en la Plaza San Martín había expresado: «Hay que saber vivir para vivir bien«.

En el breve reportaje que le realizó Rubén Orosco en la plaza céntrica, el año pasado, Rosa contó su secreto para la vida: «Hay que saber vivir para vivir bien. Nunca ser desatenta, aunque seamos pobres. No importa. Nunca hablar mala palabras, nunca andar con groserías… nunca con cosas deshonestas. Ahí vivo yo«.

Rosa era vecina del barrio Viñas del Río de Plottier. Foto: archivo.

Mientras levantaba los brazos, Rosa cerraba una entrevista que se dio de casualidad, mientras ella estaba sentada en uno de los bancos que da a la calle Belgrano. En la entrevista contó que era madre de «cinco varones y tres mujeres» y que nunca había fumado, ni tomado en su vida.

Murió en Plottier una reconocida vecina de 98 años: los mensajes en redes

En la nota, Rosa también contó que había quedado viuda hace unos 34 años. En un primer momento, con su pareja vivían en Neuquén y luego se mudaron a Plottier. En ésta última localidad, su esposo construyó una casa cerca de la EPET 9, lugar donde pasó gran parte de su vida.

«Me quedan en el corazón todos los consejos que me daba cada vez que la veía»; «Abuelita Rosa las calles del centro de Plottier acompañaron tus pasos. Tu ternura era inigualable«; «Rosita cada vez que la cruzaba me regalaba caramelos, un regalito para el alma decía», fueron algunos de los mensajes que enviaron los vecinos a través de las redes.

La Cooperativa de Servicios Públicos informó que sus restos son velados en la sala 1 de la calle Libertad 448. Será hasta este jueves a las 17. Luego, serán trasladados al cementerio local.