Desvío por obras en la Ruta 40 previo al fin de semana: qué tramo del camino de los Siete Lagos está afectado

Trabajos viales en la Ruta 40 generan desvíos en el sector del mirador de Pil Pil. Foto: gentileza.

La circulación en la Ruta Nacional 40 presenta modificaciones en Neuquén previo al fin de semana largo. Vialidad Nacional confirmó la reducción de calzada en el km 2200, en el sector del mirador de Pil Pil, con desvíos habilitados y presencia de maquinaria por obras.

Según el comunicado oficial, se trata de tareas de mantenimiento vial en un tramo estratégico. La intervención se extenderá desde este miércoles hasta el viernes, en el horario de 9 a 16, con asistencia al tránsito en la zona afectada.

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El parte difundido por Vialidad Nacional precisó que las obras responden a trabajos de “recomposición de talud con retroexcavadora y traslado de material”. Las tareas se ejecutan en cercanías del km 2190, en el sector de San Francisco.

El operativo contempla asistencia al tránsito en el lugar. Allí personal de Vialidad Nacional coordina la circulación mientras se desarrollan las intervenciones sobre la calzada.

Vialidad Nacional avanza con trabajos en la Ruta 40. Foto: gentileza.

El organismo solicitó a quienes circulen por la zona que se respete la señalización preventiva. También se recomendó atender las indicaciones del personal desplegado en el tramo intervenido.

El tramo del mirador de Pil Pil es uno de los puntos utilizados por quienes viajan por la región. Está ubicado a unos 15 kilómetros de San Martín de los Andes, en dirección a Villa La Angostura. La reducción de calzada se mantendrá durante los días previstos, con monitoreo permanente del tránsito.