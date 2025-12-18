Cinco días en medio de la nada: la estrategia que le permitió sobrevivir a la joven policía de Chubut

La desaparición de María José San Martín mantuvo en vilo durante varios días a toda la provincia de Chubut. La angustia terminó cuando la joven policía fue hallada débil, pero con vida. A horas de su rescate, se reveló cómo logró sobrevivir cinco días en medio de la nada sin agua ni comida.

La angustiante búsqueda de María José San Martín empezó cuando desapareció la noche del 12 de diciembre tras quedarse varada en medio de una tormenta de viento y arena en la zona norte del extinto lago Colhué Huapi, a pocos kilómetros de la localidad de Sarmiento. La preocupación creció cuando al pasar los días, la oficial no lograba ser ubicada.

Fueron cinco días de búsqueda intensa sin rastros hasta que el miércoles por la mañana llegó el aviso más esperado por parte de un pueblerino que andaba por la zona donde se había extraviado. Estaba a unos 500 metros del lugar donde había desaparecido y con lo último que le quedaba de energía, estaba caminando en dirección a la ruta.

La estrategia que le permitió sobrevivir a la joven policía de Chubut

Fuentes oficiales confirmaron que la joven policía pasó cinco días sin agua ni alimento y pudo resistir al poner en práctica conocimientos de supervivencia que adquirió durante su formación.

Según lo revelado al sitio Canal12web, para mantenerse con vida María José San Martín recurrió a recursos que se basaron en consumir manteca de cacao para hidratarse y también a beber su propia orina. Estas decisiones, según especialistas, fueron claves para que lograra resistir cinco días en un ambiente donde todo lo que había era arena.

Un familia de la oficial contó en medios locales que la joven se encuentra estable, aunque aún permanece internada en el hospital de Comodoro Rivadavia.

En tanto los médicos informaron que solo presentaba signos leves de deshidratación. El doctor Francisco Ferrari habló sobre el estado de salud de la joven policía y aseguró que «para lo que vivió María José, se encuentra estable y clínicamente bien».

Cómo fue la desaparición de la joven policía en Chubut

María José San Martín, había desaparecido el viernes pasado cuando fue vista por última vez el 12 de diciembre en la zona norte del lago Colhué Huapi en pleno temporal de viento.

Según reportó la División Búsqueda de Personas, San Martín y una colega quedaron varadas con un vehículo oficial en la arena de un camino poco transitado en la zona norte del lago Colhué Huapi. Tras decidir separarse para buscar señal de cobertura a pie, solo una de las dos ocupantes del vehículo logró regresar a la localidad de Sarmiento.

La ausencia de la policía derivó en la intervención policial y la constatación de que San Martín ya no se encontraba en el sitio donde había quedado el vehículo atascado. Inmediatamente, se notificó a la División Policial de Investigaciones, aunque el operativo formal de localización se puso en marcha recién el domingo.

El rastreo involucró a personal de Rawson, la División Canes y efectivos de varias comisarías. Las condiciones del terreno, caracterizadas por extensos arenales y vegetación dispersa, complican las tareas de búsqueda, y hasta el momento, no se han obtenido pistas determinantes