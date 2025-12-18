Tras las muertes en Neuquén, La Pampa lanzó un alerta por la cocaína adulterada

La Pampa se hizo eco de la alerta de cocaína adulterada emitida en Neuquén. Aunque no se confirmaron casos locales, las autoridades sanitarias advirtieron sobre el riesgo concreto por la cercanía geográfica y los episodios graves ocurridos en la última semana en la región.

Alerta sanitaria por la aparición de cocaína adulterada en Neuquén

El Ministerio de Salud de La Pampa difundió una advertencia preventiva dirigida a la población. La decisión se tomó tras el comunicado oficial del Gobierno neuquino que informó sobre intoxicaciones severas y muertes vinculadas al consumo de cocaína presuntamente adulterada.

En este sentido, el gobierno de Neuquén detectó dos fallecimientos en la última semana. Además, se indicó que una tercera persona permanece internada en terapia intensiva con antecedentes de consumo de la misma sustancia.

A su vez, detallaron que los casos presentaron «síntomas no habituales para este tipo de droga». A partir de esos registros, se pidió extrema precaución y se reforzó el llamado a evitar el consumo ante la posible presencia de sustancias tóxicas.

El alerta surgió tras casos graves detectados en la ciudad de Neuquén y zonas aledañas.

Recomendaciones oficiales y refuerzo de la vigilancia sanitaria

En La Pampa, el comunicado oficial remarcó que, si bien no hay confirmaciones locales, la gravedad de los hechos obliga a fortalecer la prevención y la vigilancia sanitaria. Por eso, se insistió en evitar el consumo de sustancias de origen ilícito debido al riesgo elevado para la salud y la vida.

Además, se recomendó acudir de inmediato a un hospital o centro de salud ante síntomas como pérdida de conciencia, dificultad respiratoria, convulsiones o alteraciones cardíacas. En situaciones de urgencia, también se recordó la disponibilidad de los servicios de emergencia, como la Linea 107.

Consumos problemáticos: apoyo y asistencia en Neuquén

En paralelo, el Sistema Público de Salud neuquino reiteró el pedido de precaución a quienes hayan consumido y presenten manifestaciones clínicas inusuales.

Las personas pueden acercarse a cualquier guardia de hospital, centro de salud o unidad de salud mental, donde serán escuchados, atendidos y acompañados por profesionales médicos y de salud mental que están capacitados para ayudar de manera confidencial y sin prejuicios.

También está habilitada la línea 299 535 8191, Salud mental te escucha; o se puede llamar a la Línea 141 de Sedronar. El bienestar de los ciudadanos es prioridad para el Sistema de Salud.