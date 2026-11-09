Pérfora fue letal en Regina y se aseguró el 1 en la fase regular del PreFederal de básquet

A Pérfora le sobró una fecha para asegurar el lugar de privilegio en el PreFederal de básquet. El Verde se hizo fuerte ante Atlético Regina, como visitante, lo venció por un claro 98-74 y ya nadie podrá robarle el 1. Así tendrá ventaja de localía en todas las series de playoffs.

Deportivo Roca perdió en su visita al Histórico de Club Plottier (80-72), pero igual tiene el 2 entre sus manos. Otro gran ganador de la doble fecha fue Centro Español, que superó a Pacífico (74-66), mientras que Petrolero dio cuenta de Independiente (59-56) en uno de los duelos claves de la zona baja.

Con estos resultados, así quedaron las posiciones: Pérfora 27 (12-3), Deportivo Roca 25 (10-5), Centro Español 23 (8-7), Pacifico 22 (7-8), Atlético Regina, Club Plottier y Petrolero Argentino 21 (6-9), Independiente 20 (5-10). La última fecha será el miércoles 11, con los cuatro clásicos: Independiente-Pacífico, Club Plottier-Español, Regina-Roca y Pérfora-Petrolero.

Una victoria con Tuti

Nahuel Vicentín goleó (24), Julián Tuti Ruiz anotó (18) y también asistió (11), y Pérfora se llevó una gran victoria de La Calderita. Dominó de principio a fin, con estos parciales: 18-19, 35-43 y 54-70. Sebastián Godoy Vega y Lucas Mohnen, con 13 y 12, completaron un cuarteto ideal en el equipo conducido por Fernando Claris.

En el local Elías Iñíguez (16), Marcos Revello (13) y Martín Chervo (12) alcanzaron el doble dígito, pero no fue suficiente. Las claves: Pérfora terminó con un alto 71% (20-28) en tiros de dos puntos y duplicó a su rival en triples: 15-33 contra 7-26.

Plottier, de principio a fin

Club Plottier dominó a Deportivo Roca de principio a fin, en un partido que empezó con mucho goleo, pero después decayó. Los cuartos: 30-25, 45-36 y 67-59. El último terminó igualado en 13 y dejó al Naranja sin la chance de recuperarse (venía de caer ante Español).

Leandro Tapia (19), Joaquín Morandini (18 y 12 rebotes) y Angelo Sasso (15) fueron las figuras del dueño de casa; mientras que Martín Pamich (23) y Benjamín López (13) sobresalieron en la visita. El dominio en los tableros (42-30 en recobres) fue una de las claves y también los libres, porque Roca falló demasiado (38%, con 8-21) y al local le alcanzó con un decoroso 64 % (16-25) para marcar diferencias.

Funcionó la sociedad

Emilio Santana (23) y Franco Pennacchiotti (18 más 14 rebotes) son los jugadores más determinantes de Centro Español y si ellos funcionan, todo es más fácil. Eso ocurrió en El Templo y el Torito se sacó de encima al siempre complejo Pacífico, con parciales de 30-21, 47-31 y 60-44. El Deca hizo el gasto en el último (14-22), pero no alcanzó.

Exequiel Sánchez y Alex Soria, con 14 cada uno, y Francisco González, con 9 rebotes, fueron los mejores de la visita. Acá también hubo un porcentaje muy bajo (41) en libres, porque Pacífico terminó con 7-17. El local tiró para un (80%, 12-15) y también sacó claras ventajas en asistencias (17-9).

Petro ganó una batalla en La Cueva

En un partido de diente apretado e incógnitas hasta el final, Petrolero superó a Independiente, con parciales de 16-11, 30-28, 43-33. El Rojo pagó muy caros esos escasos 5 puntos (contra 13 del local) en el tercer cuarto y se quedó sin nada. Reaccionó en los 10 finales (16-23), pero no alcanzó y el festejo fue del Matador.

Nataniel Rodríguez resultó el mejor de la cancha, con 12 puntos y 14 rebotes, seguido de Marco Roumec y Bautista Schwindt, con 11 cada uno. La visita dependió demasiado de su perímetro, porque los máximos anotadores fueron David Oviedo (17) y Enzo Nieva (15 y 9 rebotes). Dos claves: 46-39 para Petro en recobres y la pobre marca del Rojo en tiros de campo: 27%, con 19 de 71.