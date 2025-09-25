Día del farmacéutico: los nuevos desafíos de la profesión

Cada 25 de septiembre, desde el año 2009, se celebra el Día Mundial del Farmacéutico. La fecha conmemora la fundación de la Federación Farmacéutica Internacional en 1912 en La Haya, en Países Bajos.

«En tantos años, se han atravesado tantísimos cambios. El lema este año es: ‘Piensa en salud, piensa en farmacia’. Es el único lugar donde la persona se asegurará de que el medicamento sea bien entregado, donde le sugerirán cuándo y cómo tomarlo y le advertirán si no tiene interacciones con otros medicamentos», resume la farmacéutica Viviana Álvarez, del Tribunal de Ética del Colegio de Farmacéuticos de Río Negro, en relación al proyecto para desregular la comercialización de medicamentos de venta libre a fin de ofrecerlos en las góndolas de supermercados y kioscos y, eliminar la obligación de que un farmacéutico dispense estos productos.

Viviana Álvarez visitó una nueva planta de medicamentos. Foto: gentileza

Pone un ejemplo: «Una madre va a un kiosco a buscar una aspirina para su hija que transita varicela. No tiene por qué saber que está contraindicada porque le puede generar el síndrome de Reye (un trastorno grave que causa hinchazón en el cerebro y problemas en el hígado)».

«Bregamos por farmacias con un farmacéutico al frente y que esté presente. El Colegio de Farmacéuticos plantea que es fundamental que el dueño sea farmacéutico. En mi caso, tengo más de 40 años en el mostrador de la farmacia y amo lo que estudié. Me gusta estar, ayudar a la gente, explicarle cómo debe tomar un medicamento«, indica. «Muchas veces -agrega-, la gente consulta cosas que no se atreve a preguntarle al médico. Con el farmacéutico se establece otro tipo de relación. Hay más confianza».

Viviana reconoce que, desde chica, le gustó la química. Nunca tuvo dudas del camino que tomaría. «Pasa que muchos chicos, con 16, 17 años, no sabe qué seguir. Yo lo supe con 11 años. Influyó mucho mi profesor de cuarto año que me inculcó aún más el amor por la química«, comenta esta mujer que egresó como farmacéutica de la Universidad Juan Agustín Maza en Mendoza. En 1982 desembarcó en Bariloche donde un año después, abrió su propia farmacia en Diagonal Capraro y Rivadavia.

«Otro capítulo nuevo para los farmacéuticos son las recetas electrónicas que tienen muchas ventajas -más que nada porque se le entiende la letra al médico y no se requiere hacer caligrafía médica-«, bromea. Sin embargo, las 250 farmacias de Río Negro aun aceptan las recetas de papel.

Foto: Chino Leiva

«La receta electrónica es cómoda -continúa- porque la persona viene con el carnet de Pami y nosotros tenemos toda la información centralizada en el sistema. Pero el acceso a la tecnología es difícil en la Línea Sur, por ejemplo».

Por otro lado, hoy muchas obras sociales y prepagas exigen «un token» que aparece en el celular. «Hay que pensar que hay mucha gente grande que no sabe manejar los celulares y desconoce cómo usar las aplicaciones. Lo usan simplemente como un teléfono. No todos tienen acceso a internet. Y además, muchas veces la aplicación no funciona y no se puede entregar el medicamento», indica.

Cuando se le pregunta por lo más complejo de la profesión, Viviana asegura que, en este momento, «es duro ver que muchos adultos mayores no pueden costear todos los medicamentos que necesitan». «Es una situación del mostrador que se acrecienta día a día. Sucede que Pami, en su momento, entregaba cinco medicamentos a los jubilados sin cargo, al 100%. Es cierto que había abusos, como todo. Pero deberían haber hecho un tamizado», dice al tiempo que insiste en que mucha gente «no tiene acceso».

En el día del farmacéutico, Viviana pregona: «Medicamentos en la farmacia. Y con un farmacéutico que enseñe a sus colaboradores. Somos responsables de que los empleados sepan qué expenden. Vender no es lo mismo que expender. Hay que sugerirle en qué horario debe tomar el medicamento, evaluar contraindicaciones».