Buscan a un joven de 27 años desaparecido en Villa Regina

Martín Emiliano Carrasco fue visto por última vez el martes 12 por la noche tras retirarse de su domicilio en Villa Regina (Foto: Policía de Río Negro)

La comisaría 5° de Villa Regina solicitó la colaboración de la comunidad para dar con el paradero de Martín Emiliano Carrasco, de 27 años, quien se encuentra desaparecido desde la noche del 12 de mayo.

Según informaron fuentes policiales, el hombre fue visto por última vez el martes por la noche tras retirarse de su domicilio en Villa Regina, aproximadamente a las 23:30.

Características físicas de Martín Emiliano Carrasco

Martín Carrasco presenta las siguientes características:

Contextura delgada

Cabello corto color marrón

Estatura aproximada de 1,65 metros

Tez blanca

Posee una discapacidad en el ojo izquierdo

Al momento de su último avistamiento, poseía una campera tipo inflada color claro, con detalles de franja color blanca en el frente, pulóver de buzo rojo tipo canguro con capucha, zapatillas marca Topper color gris de trekking, pantalón de jeans color azul, lentes foto cromáticos y llevaba una riñonera color gris.

Desde la Policía se solicita a cualquier persona que pueda aportar información que se comunique de manera inmediata con:

El sistema de emergencias 911

El teléfono fijo de la Comisaría N° 5 (0298) 4461118

O bien acercarse a la unidad policial más cercana

Las autoridades remarcaron la importancia de la difusión para agilizar la búsqueda y dar con el paradero de la mujer lo antes posible.