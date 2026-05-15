Minería en Los Menucos: encuentro por nuevo proyecto de Aurora del Norte en el sur de Río Negro

El fin de las tareas es reunir información sobre el potencial minero del área, principalmente en la identificación de oro y plata. Foto: Gobierno de Río Negro.

El gobierno de Río Negro anunció que se llevó adelante en Los Menucos una reunión entre la Provincia, el Municipio, superficiarios y la empresa Aurora del Norte, para abordar las próximas tareas de prospección de los proyectos mineros Aurora 1 y 2, situados al norte de la Meseta de Somuncurá.

Durante el encuentro, se explicaron las actividades previstas para la etapa de prospección, que incluyen el reconocimiento geológico superficial, muestreo geoquímico de suelo, sedimentos y rocas, cartografía geológica de detalle y relevamientos geofísicos no invasivos.

El objetivo de estas tareas es reunir información preliminar sobre el potencial mineral del área, que está orientada principalmente a la identificación deoro y plata, sin intervención productiva ni explotación minera.

Estuvieron presentes en la jornada la legisladora Soraya Yahuar y Carlos Calfuquir, en representación del Municipio; Juan Las Heras, socio y responsable de los proyectos por parte de Aurora del Norte.; personal técnico de la empresa; referentes de la Secretaría de Minería de Río Negro y superficiarios de la zona.

Ubicación de los proyectos mineros Aurora 1 y Aurora 2. Foto: Gobierno de Río Negro.

Esquema de desarrollo territorial

La minera Aurora del Norte proyecta avanzar con un esquema de desarrollo territorial que contemple contratar de forma progresiva mano de obra local, articularse con proveedores regionales y realizar futuras instancias de capacitación relacionadas a oficios y servicios asociados a la actividad minera.

En ese marco, la empresa indicó que tiene previsto contratar bienes y servicios locales relacionados con transporte, alojamiento, catering, logística, mantenimiento, seguridad, comunicación y provisión de insumos generales, con el objetivo de fortalecer la cadena de valor regional y acompañar el crecimiento económico de la zona.

Por su parte, desde el gobierno de Río Negro se indicó que la instancia es parte de una política provincial que busca acompañar el desarrollo minero, «con presencia del Estado, reglas claras, control, transparencia informativa y diálogo permanente con las comunidades y superficiarios».

El enfoque mantiene continuidad con otras acciones desarrolladas en Los Menucos, donde la Provincia señaló que se encuentra promoviendo espacios de articulación territorial, licencia social, empleo local y trabajo conjunto entre el sector público, los municipios y las empresas.

Actualmente, en Río Negro hay una cartera minera en distintas etapas de desarrollo, con fuerte presencia de proyectos en exploración y prospección. Esto «refuerza la importancia de ordenar cada avance con planificación, sostenibilidad y acompañamiento institucional», concluyó el gobierno.