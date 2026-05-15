Comer kiwi antes de dormir: por qué recomiendan hacerlo y qué beneficios tiene para el sueño

Cada vez más especialistas en nutrición y descanso recomiendan incorporar una fruta simple y accesible a la rutina nocturna: el kiwi. Aunque durante años fue asociado únicamente a la vitamina C y al sistema inmune, distintas investigaciones comenzaron a estudiar su relación con el sueño, el estrés y el descanso profundo.

En los últimos años, varios estudios científicos analizaron qué ocurre cuando se consumen uno o dos kiwis antes de dormir y los resultados llamaron la atención: personas con problemas de sueño lograron dormirse más rápido, descansar mejor y despertarse menos durante la noche.

Qué tiene el kiwi que podría ayudar a dormir mejor

El kiwi contiene compuestos naturales relacionados con el descanso, entre ellos:

Serotonina

Melatonina

Antioxidantes

Vitamina C

Folato

Fibra

Según investigaciones publicadas en revistas científicas y citadas por organismos especializados en sueño y nutrición, la serotonina presente en el kiwi podría colaborar con la regulación del ciclo sueño-vigilia.

Además, el kiwi también contiene melatonina natural, una hormona clave para regular los ritmos circadianos y facilitar el descanso nocturno.

Qué descubrieron los estudios sobre comer kiwi antes de dormir

Uno de los estudios más citados sobre este tema fue publicado en el Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition. Allí, un grupo de adultos con trastornos del sueño consumió dos kiwis una hora antes de acostarse durante cuatro semanas.

Los investigadores observaron:

Menor tiempo para quedarse dormidos.

Menos despertares nocturnos.

Mayor duración del sueño.

Mejor calidad de descanso.

Otras investigaciones posteriores también encontraron mejoras en el estado de ánimo, la sensación de descanso al despertar y la recuperación física.

Otros beneficios del kiwi para la salud

Además de su posible impacto positivo en el sueño, el kiwi también es una fruta muy valorada por nutricionistas por otros motivos.

Ayuda al sistema inmune

El kiwi es rico en vitamina C, un nutriente fundamental para fortalecer las defensas y colaborar con la producción de colágeno.

Favorece la digestión

Gracias a su contenido de fibra y a enzimas naturales como la actinidina, puede ayudar a mejorar el tránsito intestinal y reducir la sensación de hinchazón.

Tiene efecto antioxidante

Los antioxidantes del kiwi ayudan a combatir el estrés oxidativo y la inflamación, factores que también pueden afectar la calidad del sueño.

Cómo recomiendan consumirlo

La mayoría de los estudios trabajó con una misma rutina: consumir dos kiwis aproximadamente una hora antes de dormir.

Puede comerse solo, acompañado con yogur, en licuados o incluso con cáscara —bien lavada—, ya que allí también se concentran nutrientes y fibra.

Quiénes deberían consultar antes de incorporarlo

Aunque se trata de una fruta saludable, especialistas recomiendan consultar con un médico o nutricionista en casos de:

Alergia al kiwi o al látex.

Problemas renales vinculados a oxalatos.

Dietas con control estricto de azúcar o potasio.

Por qué el kiwi se volvió tendencia en redes y entre especialistas

En TikTok, Instagram y distintos espacios de bienestar, el kiwi comenzó a viralizarse como uno de los llamados “sleep snacks”, alimentos asociados a rutinas para dormir mejor.

Aunque los expertos aclaran que no reemplaza tratamientos médicos ni resuelve problemas severos de insomnio, sí destacan que puede formar parte de hábitos saludables para mejorar el descanso de manera natural.