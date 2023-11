Día del petróleo en Catriel: las Pymes esperan definiciones

Un 20 de noviembre de 1959 Catriel daba el puntapié inicial de un largo recorrido como productor de petróleo y gas en la provincia de Río Negro.

Más de seis décadas pasaron desde que en la localidad rionegrina se descubrió el pozo RNCO x1, ubicado en el yacimiento Catriel Oeste. Ese evento abrió un nuevo perfil productivo que se desarrolló positivamente a lo largo de la historia posterior al descubrimiento, pero que hoy muestra un presente atado a definiciones políticas impostergables para ayudar en una coyuntura cuanto menos dificultosa.

Es sabido que una actividad como la hidrocarburífera despierta y alimenta un sinfín de otros sectores que dependen directamente de las operadoras encargadas de la extracción de petróleo y gas, y son esos sectores los que hoy navegan en un mar de incertidumbre económica.

Al respecto diario RÍO NEGRO conversó con Ramiro Arceo, presidente de la Cámara de Empresas de Servicios Petroleros de Río Negro (Casepe) para conocer un poco más de la realidad del sector de la pequeña y mediana empresa ligada a la producción de hidrocarburos en las provincia de Río Negro.

PREGUNTA: ¿Cuál es la realidad del sector pyme de servicios petroleros?

RESPUESTA: Las pymes en general vivimos una situación compleja ya que en su gran mayoría estamos teniendo problemas financieros, más allá que después de la pandemia el nivel de actividad volvió a niveles previos, pero nos supera el alto nivel inflacionario que hay en la actualidad.

La extracción de crudo en Río Negro y una época floreciente de la actividad.



P: ¿Cómo es la cadena de pagos del sector?

R: Nuestras pymes trabajan para operadoras durante un mes del día 1 al día 30, y una vez facturado el trabajo recién a los 90 o 120 días se cobran esos servicios.

P: Para el sector pyme es un plazo muy largo, ¿qué inconvenientes les ocasiona?

R: Hay una pérdida de costo financiero y hay que aguantar durante esos meses que no se está cobrando todos los costos operativos. La realidad es que no tuvieron contemplación con las pymes, las paritarias fueron complicadas y más allá que los sindicatos tienen razón nos comunican 15 días antes de pagar los salarios, es decir vamos detrás de la inflación siempre.

P: ¿Hubo épocas de plazos de pago más acotados?

R: Las empresas se manejaban pagando a 30 días después de facturado, pero esos plazos se estiraron durante la pandemia y nunca volvimos a los niveles de esa época. Hoy 30 días con una inflación del 10% o superior es una barbaridad, el costo que estamos teniendo es inmenso para poder mantener esto.

P: ¿Qué otros problemas enfrentan?

R: A los plazos de pago largos que nos lastiman mucho se suman los repuestos que no se consiguen, todos los meses tenemos una nueva cuestión a resolver.

La producción de crudo de Río Negro viene en declive desde hace una década.



P: ¿Qué ocurrió con las paritarias que mencionó anteriormente?

R: Camioneros, por ejemplo, logró a fines del año pasado un incremento salarial de 107% a completar hasta octubre de este año, pero en agosto de 2023 obtuvo otro ajuste de 61% que se juntó con el anterior a pagar durante este mes, y nosotros aún no pudimos resolver los números nuestros con las operadoras, la aprobación no es tan rápida y eso genera un atraso financiero terrible. Hoy la pyme más ordenada a esta altura del partido ha podido sanear los costos laborales, algunos costos de insumos y puede considerarse muy afortunada si no acumuló deuda impositiva.

P: En resumen…

R: No podemos acceder a créditos porque las tasas son inviables, y la inflación nos come el capital de trabajo.

P: ¿Puertas adentro de la Cámara qué lectura hacen de la situación?

R: Vemos con mucha preocupación que hace 3 o 4 años que nuestras empresas no están reinvirtiendo, renovando equipos, modernizándose, porque no hay entrega de unidades, y cuando hay existencia los valores superan nuestras posibilidades. Ya nos cuesta mucho reparar y mantener, el caso de las cubiertas por ejemplo, pero vemos que la situación viene desmejorando aún más.

Equipos que se van haciendo viejos



P: ¿La renovación de equipos es una exigencia que no se puede posponer?

R: El petróleo no se puede trabajar con equipos de más de diez años de antigüedad y no podemos hacer reinversiones, renovar flota. Lo más delicado es que no vemos una salida inmediata, ¿qué viene a partir de noviembre? No lo sabemos, ojalá aparezcan tasas más acordes para créditos, posibles de cubrir, y que no se arruine el esfuerzo de tantos años de las empresas.

Hay nuevas concesiones en la provincia que podrían incrementar la actividad en el sector.



P: ¿Cómo evalúan la caída de la producción de petróleo en la provincia?

R: El decline de la producción de petróleo convencional y gas es algo normal en pozos de más de 60 años, las operadoras tratan de explotarlos al máximo, no es tan fácil hacer pozos nuevos. Hay un área lindante a Cinco Saltos que licitó la empresa Phoenix de petróleo y gas no convencional en la que tenemos muchas expectativas, en el corto plazo van a comenzar los estudios, tenemos esperanza de que la situación mejore con nuevos hallazgos.

P: ¿El año pasado desde la Cámara se pidió por contratos más largos entre pymes y operadoras, eso se resolvió?

R: A esta altura con todo lo que está pasando el contexto es totalmente distinto, si me ofrecen hoy un contrato de 5 años no sé si lo agarro, hay un contexto inflacionario desmedido.

Plan de acción y nivel de empleo



P: ¿Cuál es el plan a corto plazo?

R: Ahora hay que pensar en estabilizar y luego ir por lo demás. Cumplimos con las obligaciones en forma inmediata y después vemos cómo lo vamos recuperando.

P: ¿Cómo está el nivel de empleo en el sector pyme de servicios petroleros?

R: El nivel de empleo bajó mucho en la pandemia, luego se recuperó pero no a niveles prepandemia. Hoy está todo en stand by esperando novedades. La ocupación de las empresas hoy debe estar en el 70%, no hay una capacidad ociosa preocupante en el sector.