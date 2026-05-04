Liga Argentina de básquet: en un duelo muy peleado, Depo Viedma no pudo ante San Isidro y pierde 2-0

Paletta encara a Hooper, en un duelo entre los mejores de la noche. (Prensa San Isidro)

Deportivo Viedma cayó ante San Isidro por 77-69 en un duelo muy físico, parejo y disputado, correspondiente al juego 2 de la serie de cuartos de final de la Liga Argentina de básquet 2025-26. Con este resultado, el conjunto cordobés se adelantó 2-0 en la serie y ahora se trasladarán a la capital rionegrina para jugar en el Ángel Cayetano Arias, el próximo jueves.

El partido comenzó con un ritmo lento y mucho estudio. Con el correr de los minutos, el juego fue tomando dinámica y Viedma logró imponer condiciones. Sin embargo, San Isidro reaccionó rápido y logró achicar la brecha a diferencia mínima: 22-23.

En el segundo parcial, cuando parecía que Viedma tenía el control y llegó a sacar una ventaja de 5 puntos, los cambios le dieron resultado a San Isidro. Con variantes y circulación de balón, el local logró neutralizar a su rival y encontró su mejor versión para pasar al frente. Así y todo la distancia no fue considerable: 42-40 (parcial 20-17).

San Isidro, ventaja corta y resitencia

Tras el entretiempo, el encuentro perdió intensidad y se volvió más trabado, con menor fluidez en el juego y pocos pases claros. En ese contexto, el conjunto local supo sostener la ventaja y se quedó con el tercer cuarto por 60-54 (parcial 18-14).

En el último período, la intensidad volvió a bajar y las faltas cobraron protagonismo. Sin embargo, Viedma no logró aprovechar las oportunidades desde la línea de tiros libres para revertir el marcador. Con personalidad y un buen manejo del ritmo y los tiempos, San Isidro se impuso 77-69 y selló el 2-0 en la serie.

15 fue la cifra goleadora en ambos lados, con Christopher Hooper y Luciano Cáceres. En el equipo de San Francisco también golearon parejo Nahuel Buchaillot (12) y Luciano Ortiz (11), mientras Nico Paletta (13 puntos y 9 rebotes), Keiver Marcano (12) y Lisandro Fernández (10) tuvieron un buen partido en la visita.