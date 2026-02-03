Pingüinos en Río Negro: solicitan a los turistas tener precaución en las playas de Bahía San Antonio

Ante la temporada de verano 2026, con el aumento de visitantes a las costas del país, se presenta un escenario particular en las playas de Bahía San Antonio. La fauna silvestre convive de forma muy cercana con las personas y esto puede derivar en escenarios caóticos para los animales.

En el lugar se presentan diversas migraciones de pingüinos de Magallanes, originalmente al sur de la Bahía San Antonio, dentro del Área Natural Protegida Islote Lobos. Desde aquel lugar las aves migran a Brasil para buscar un clima tropical, y la costa de San Antonio está dentro de la ruta migratoria.

El guardafauna, Sebastián Ortega, brindó detalles a un medio local sobre el comportamiento de los pingüinos, y cómo las personas pueden alterar el ciclo natural; “La gente piensa que hay que obligarlo a volver al mar, y eso no es correcto”, mencionó.

Ante esta situación, aclaró que los pingüinos salen a la costa por cambio de plumaje y regulación de temperatura, el salir del agua es parte del proceso de supervivencia. A su vez mencionó que los ejemplares que mueren en las cosas no deben moverse o ser movidos, ya que conforman parte del sistema alimenticio para animales carroñeros.

No solo pinguinos se presentan en la costa, también se registran aves pelágicas como pardelas, chuncos y cormoranes. “Nuestro objetivo es buscar la armonía entre la fauna silvestre y el turista, por una cuestión de convivencia y también de salud pública”, mencionó Ortega.

Ejemplares de pingüinos de Magallanes (Foto: archivo)

Pingüinos en San Antonio: qué cuidados hay que tener

Además de la intervención provincial y de guardafauna, se le pide a la comunidad tener ciertos cuidados y evitar el contacto directo con cualquier de estos animales. Destacó que el objetivo es buscar la armonía y no desequilibrio del ciclo natural del área.

Si se ve algún animal con heridas o en situación de peligro, el experimentado guardafauna recomendó no intervenir directamente. Se debe dar aviso a Prefectura Naval Argentina, que canaliza la comunicación con el cuerpo de guardafaunas para realizar la intervención correspondiente.

El especialista añadió que el personal de la Bahía San Antonio es reducido en comparación a los casos donde deben actuar. Indicó que cuentan con personal reducido y que colaboran con miembros de investigación para estudios científicos de animales que perecen en el lugar.

Ortega destacó la complejidad de su trabajo al interactuar con las especies: “Si encontramos un pingüino, un lobo marino o cualquier ave en la playa, debemos entender que a pocos metros de donde veraneamos existe un hábitat con ecosistemas marinos y costeros que se interrelacionan. Lo único que tenemos que hacer es apreciar, contemplar y respetar”,