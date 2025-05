El impresionante viaje de los pingüinos en tiempo real: nadan 16.000 km por año desde la Patagonia

La conducta de los pingüinos de Magallanes no deja de sorprender. Un grupo de investigadores de la Global Penguin Society hace tres años se dedica al seguimiento de esta especie en su viaje de 7.000 kilómetros hacia Brasil y los últimos datos recabados son fascinantes.

Los pequeños y sociables animales que anidan en las colonias de Chubut, están siendo monitoreados en tiempo real: ahora mismo 25 ejemplares están migrando hacia el sur de Brasil por el agua.

La campaña se llama “El viaje de los pingüinos”. Cada invierno, cuando termina el ciclo reproductivo de los pingüinos de Magallanes, les colocan transmisores satelitales en el dorso que permiten seguirlos en tiempo real durante todo su viaje migratorio, que va desde abril hasta septiembre.

Este año le colocaron transmisores a 25 pingüinos de ocho colonias de la costa de Chubut, a lo largo de 1.200 kilómetros. Y sumaron a ejemplares de Río Negro, provincia donde también hay pingüinos de Magallanes.

Los pinguinos todavía están en las costas argentinas. En el mapa en el que se los puede ir siguiendo en tiempo real y ya están a la altura del sur de la Provincia de Buenos Aires. Se registra a toda hora el recorrido de la comitiva por el Atlántico Sur.

“Cuando emerge a superficie después de bucear, el pingüino emite una señal que va al satélite, y eso va a nuestra plataforma casi en tiempo real. Es como un vivo de Instagram desde los pingüinos”, comentó a Diario RÍO NEGRO el cientifico a cargo, Pablo Borboroglu.

Es doctor en biología, presidente y fundador de Global Penguin Society, una organización internacional que protege las 18 especies de pingüinos del mundo a través de ciencia, protección de hábitat y educación. Además, es investigador de Conicet y trabaja en Puerto Madryn, Chubut.

“Esto nos permite no solo obtener información científica sobre la ruta de la migración de los pingüinos de Magallanes, sino después ver cómo se solapan con áreas que potencialmente tengan algún impacto para los pingüinos”, detalló. Este 2025 estudiantes de la Universidad de Stanford de Estados Unidos llegaron este año al país para colaborar en el proyecto, mediante la colocación de transmisores.

El pinguino «Franco Colapinto».

Así también estudian los impactos ambientales, ya sea por la industria petrolera o con algún tipo de actividad pesquera que pueda perjudicarlos: captura incidental, mortalidad en redes, entre otras.

Particularmente, el Borbogoblu dijo que en Río Negro les colocaron rastreadores en “una de las colonias que está cerca de donde estará el oleoducto del cual van a salir al océano (hidrocarburos) de Vaca Muerta”. Y postuló: “Esto tiene mucha importancia en términos de conservación”, explicó.

Los investigadores decidieron que querían transmitir a la población estos hallazgos de manera atractiva para que sea una herramienta de concientización social y educación ambiental. Para lograrlo generaron una plataforma en su página web, globalpinguinsociety.org, y cualquier persona puede ver dónde están los pingüinos en tiempo real. Trabajan con tecnología de última generación.

Además, otra búsqueda divertida es que desde el equipo de investigación les pusieron a los animales nombres de celebridades nacionales e internacionales como Taylor Swift, Leonardo DiCaprio, Kun Agüero, Barbra Streisand, Mirtha Legrand, Susana Giménez, Lionel Messi.

“Increíblemente Colapinto es el pingüino más rápido. Está liderando el grupo, el pelotón de migración. Cuando lo van a ver está en color rojo. Es impresionante cómo le está sacando ventaja a los demás”, contó el investigador a Diario RÍO NEGRO.

Un ejemplo sorprendente para el biólogo es la pingüina Taylor Swift: en 2024, nadó 11.400 kilómetros solo durante la migración. Se sabe que las hembras utilizan las rutas más cercanas a la costa y, los machos, las más oceánicas.

Pingüinos: nadan el equivalente a 12 vueltas al mundo en su vida

La gente puede conectar con los pingüinos y ver el esfuerzo y sacrificio que hacen. “Nadan hasta 12.000 kilómetros. Estos pingüinos, en general, están nadando 16.000 kilómetros por año”, contó el investigador.

Según los cálculos científicos, estas especies viven hasta 35 años por lo que durante toda su vida “nadan el equivalente a dar doce vueltas al planeta, lo cual es impresionante”, aseguró Borboroglu.

Cada vez son más precisos los datos, que luego contribuyen a mejorar la conservación de la especie. El lanzamiento de la tercera campaña de monitoreo de la GPS coincidió con el Día Mundial del Pingüino, el 25 de abril pasado.

El trabajo es colaborativo entre varias instituciones: National Geographic, la provincia del Chubut, la Universidad de Stanford, el Conicet y Parques Nacionales.

Pingüinos: más hallazgos importantes

“Hay un porcentaje cercano al 20% que son residentes, antes no lo sabíamos”, dijo. Es decir que no migran, están todo el invierno en el mar, frente a las colonias. Estos pinguinos pasan todo el invierno en el océano. Si no se enferman, si están sanos, si están fuertes, viven en el mar, no tocan tierra. Inclusive duermen flotando”, contó el biólogo.

“Estamos viendo cómo sería el cambio en el patrón de distribución de estos pingüinos durante el invierno, ante un eventual cambio en las condiciones oceánicas. Antes se pensaba que todos migraban y ahora eso no está ocurriendo”, concluyó el madrinense.

Pinguinos de Magallenes y un biólogo argentino premiado

El científico argentino, nacido en Mar del Plata, trabaja a nivel global. “Por los pinguinos y los océanos, tenemos acción en 20 países de distintas maneras”, contó.

Borboroglu trabaja hace tres décadas en la protección de las colonias de pingüinos en más de una decena de países y por este trabajo de monitoreo y conservación, National Gographic y Rolex lo eligieron como Explorador del año 2025. Lidera una red de protección de aves marinas en el hemisferio sur que llega a millones de ejemplares.

Además, la serie Secretos de los Pingüinos, disponible en la plataforma Disney+, muestra el trabajo que continúa en el sur argentino.

En 2023, al biólogo argentino Borboroglu fue el primer latinoamericano que recibió el Indianápolis Prize, considerado el “Nobel” de la conservación que se entrega cada dos años. Y en 2021, cuando en Punta Tombo aplastaron con una topadora 140 nidos y mataron más de 90 ejemplares, Borboroglu integró el equipo de peritos del Poder Judicial.