«Oscuridad total»: cómo será el eclipse solar de agosto y por qué no se verá en la Argentina

El cielo volverá a dar un espectáculo único. Este 12 de agosto se producirá un eclipse solar total, el fenómeno astronómico en el que la Luna se posiciona exactamente entre la Tierra y el Sol, bloqueando por completo la luz solar y transformando el día en noche por unos instantes.

Sin embargo, para los fanáticos de la astronomía en el país hay una mala noticia: el evento no se podrá ver desde la Argentina. Según confirmó la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA), la sombra lunar recorrerá únicamente una franja del hemisferio norte, dejando a Sudamérica fuera de la alineación geográfica necesaria.

La franja de oscuridad: ¿Dónde se verá el eclipse solar?

El recorrido de la sombra abarcará distintas regiones de Europa, América del Norte y Asia, donde los observadores podrán ver el bloqueo completo o parcial del disco solar:

Zonas de totalidad: el eclipse total será visible desde Groenlandia, Islandia, el océano Atlántico Norte, el norte de Rusia, España y una pequeña franja del noroeste de Portugal .

el eclipse total será visible desde y una pequeña franja del noroeste de . Visibilidad parcial: en las regiones linderas a esta trayectoria, los espectadores verán una sombra parcial sobre el Sol.

en las regiones linderas a esta trayectoria, los espectadores verán una sombra parcial sobre el Sol. Horarios: el fenómeno ocurrirá por la tarde en Groenlandia e Islandia, cerca del mediodía en Rusia y hacia el atardecer en la península ibérica.

Apenas dos minutos: la brevedad del fenómeno

Quienes se encuentren dentro de la franja privilegiada tendrán un margen de tiempo muy acotado para presenciar la alineación perfecta.

«Para la mayoría de las personas ubicadas dentro de la franja de totalidad, el eclipse completo durará menos de dos minutos», precisaron los especialistas de la NASA. Solo en puntos muy específicos cercanos al centro de la trayectoria, como el Atlántico Norte o el norte de Rusia, el fenómeno superará levemente los dos minutos, sin llegar jamás a los dos minutos y medio.

Guía de prevención: los riesgos de mirar al Sol sin protección

La NASA emitió un comunicado oficial con advertencias severas sobre los riesgos de la observación directa. Salvo durante los breves segundos de oscuridad total, mirar al Sol, incluso durante la fase parcial, puede causar lesiones irreversibles en la retina.

Elementos obligatorios para la observación:

Gafas especiales para eclipses: deben estar certificadas bajo la norma internacional ISO 12312-2 .

deben estar certificadas bajo la norma internacional . Visores solares: equipos portátiles homologados por organismos oficiales.

equipos portátiles homologados por organismos oficiales. Filtros frontales: para telescopios, binoculares o cámaras fotográficas, colocados siempre en el extremo frontal del lente.

Lo que NO hay que hacer