Luna llena de abril 2026: cuándo y a qué hora ver la «Luna Rosa» en Argentina

El calendario astronómico de 2026 reserva un lugar especial para el inicio de abril. Los entusiastas de la observación espacial podrán disfrutar de la Luna llena este miércoles 1° de abril. Al ocurrir apenas comenzado el mes, este plenilunio promete ser uno de los eventos más destacados para los observadores en territorio argentino.

El fenómeno representa el momento en que la cara visible del satélite recibe la luz solar de forma plena. Al tener un ciclo de 28 días que no coincide exactamente con los meses del almanaque, que la Luna llena caiga justo el día 1 es una coincidencia poco frecuente que facilita su seguimiento.

En Argentina, la Luna alcanzará su fase llena el miércoles 1° de abril a las 11:23 AM.

Sin embargo, como a esa hora hay luz solar, el mejor momento para observarla en todo su esplendor será:

La salida de la Luna: el miércoles 1° de abril por la tarde (alrededor de las 18:50 ).

el miércoles 1° de abril por la tarde (alrededor de las ). Durante toda la madrugada del jueves: cuando alcanzará su mayor altura en el cielo.

¿Por qué se la denomina «Luna Rosa»?

A pesar de su nombre, la Luna no cambiará de color. El término tiene un origen cultural y botánico de los pueblos originarios de América del Norte:

Origen: Coincide con la floración de la Phlox subulata, una flor silvestre rosada que tapiza los paisajes del hemisferio norte en primavera.

Coincide con la floración de la Phlox subulata, una flor silvestre rosada que tapiza los paisajes del hemisferio norte en primavera. Significado: Funciona como un marcador temporal de la renovación de la flora. Aunque en el hemisferio sur estemos transitando el otoño, la denominación astronómica global se mantiene.

Más allá de lo científico, la Luna llena despierta interés por su supuesta influencia en la vida cotidiana. Muchos asocian esta fase con cambios en el estado de ánimo o el crecimiento del cabello. Desde la astrología, se considera un momento de «máxima energía», ideal para cerrar etapas o realizar balances personales antes de comenzar un nuevo ciclo.

Calendario de eclipses 2026

El año 2026 será especialmente activo. Según el Servicio de Hidrografía Naval (SHN), contaremos con un total de cuatro eclipses: