Diario Río Negro lanza el “Sorteo Pileta Instalada” para sus lectores

Con el inicio de la temporada veraniega, Diario Río Negro junto a Vital Servicios presentó oficialmente el «Sorteo Pileta Instalada”, una promoción gratuita destinada a sus lectores mayores de 18 años que viven en las localidades habilitadas, con el objetivo de regalar una piscina completa con instalación incluida y otros beneficios especiales.

¿Cómo y dónde conseguir los cupones para participar?

Los cupones para participar se encuentran en la edición impresa del Diario Río Negro y pueden completarse con los datos personales para ser depositados en las urnas habilitadas.

Además, Vital Servicios y el diario sumaron múltiples puntos de recepción de cupones para facilitar la participación en distintas ciudades de Río Negro y Neuquén:

Agencias del Diario Río Negro

General Roca: 9 de Julio 733

Neuquén capital: Ministro González 290

Bariloche: Gobernador Quaglia 115

Viedma: Saavedra 597 esquina Laprida

Oficinas de Vital Servicios

General Roca: Bolivia 1151

Neuquén: Juan Julián Lastra 1400

Villa Regina: Sta. Flora Oeste 467

Cipolletti: Gral Pacheco 50

Kioscos adheridos (para entrega de cupones)

General Roca: Kiosco Open (Tucumán e Italia) y Kiosco Gente (Av. Roca 1155)

Bariloche: Negro el 13 (Tiscornia y Onelli), Cholita (Tiscornia 141) y Botica (Vicealmirante O’Connor 760)

Estaciones de servicio Global Oil y YPF también tienen urnas habilitadas para depositar los cupones en varias localidades del Alto Valle y la región.

Quienes deseen inscribirse deben completar un formulario accediendo al código QR incluido en el cupón, completar sus datos personales, seguir las cuentas de VitalServiciosOficial y Diario Río Negro en redes sociales, y finalmente depositar el cupón en una de las urnas habilitadas.

La participación en el sorteo es gratuita y sin obligación de compra, y al inscribirse los participantes aceptan integralmente todas las bases y condiciones de la promoción.

El gran premio

El sorteo otorgará una piscina marca Indusplast modelo RACIONALISTA 600 color celeste, cuyo valor agregado es la instalación básica incluida, con todos los accesorios y equipos necesarios para su funcionamiento, entre ellos filtrado, iluminación LED y kit de mantenimiento.

Además, si el ganador es suscriptor del Diario Río Negro, accederá a un voucher de $500.000 para utilizar en la cadena de indumentaria deportiva Open Sport, con vigencia hasta el 22 de marzo de 2026.

El premio es intransferible y no puede ser canjeado por dinero en efectivo u otros bienes y servicios.

Fecha y condiciones del sorteo

El sorteo se realizará el domingo 22 de febrero de 2026 durante la Fiesta de la Manzana en General Roca. El ganador será contactado dentro de las 24 horas posteriores al sorteo mediante los datos proporcionados al participar, y deberá aceptar el premio y cumplir con condiciones técnicas para la instalación, incluida la acreditación de titularidad o autorización para llevarla a cabo.

En caso de que el ganador no cumpla con los requisitos, se contempla la designación de suplentes, elegidos previamente según el orden establecido en la promoción.