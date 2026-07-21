Gobernadores advierten que el PJ podría ceder territorios de cara a 2027 :evalúan un plan de reestructuración

El PJ atraviesa un momento crucial de cara a la campaña electoral por las eleciones 2027 (Foto: archivo)

Mientras el peronismo intenta redefinir su estrategia política, en diversos gobiernos gubernamentales crece la convicción de que los próximos años serán decisivos para sostener el poder territorial que conserva a lo largo del país.

La discusión ya no pasa únicamente por la candidatura presidencial de 2027, sino también por la capacidad del Partido Justicialista (PJ) para mantener las gobernaciones que constituyen uno de sus principales activos políticos.

Dentro del partido existe preocupación por el futuro de varios de esos distritos. La imposibilidad de reelección de algunos mandatarios provinciales, sumada a las disputas internas y a la falta de candidatos consolidados, alimenta las dudas sobre la capacidad del peronismo para retener sus gobernaciones en el próximo turno electoral.

El debate se produce en un contexto de fuertes diferencias entre los distintos sectores del movimiento. Las tensiones entre el kirchnerismo, gobernadores del interior y dirigentes que buscan construir una alternativa para el período posterior al liderazgo de Cristina Fernández de Kirchner profundizan la incertidumbre dentro del espacio.

El peronismo gobierna ocho provincias, entre ellas son:

Buenos Aires

Catamarca

Formosa

La Pampa

La Rioja

Salta

Tucumán

Córdoba

En la región cordobesa es donde se mantiene una expresión política con mayor autonomía respecto de la conducción nacional del PJ.

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Entre los dirigentes que aparecen en el centro de las discusiones figuran Axel Kicillof, Ricardo Quintela, Raúl Jalil, Juan Manzur, Lucía Corpacci, Eduardo “Wado” de Pedro y otros referentes que buscan posicionarse para la etapa que se abrirá de cara a 2027.

La provincia de Buenos Aires continúa siendo el principal bastión electoral del peronismo y concentra buena parte de las expectativas del espacio. Sin embargo, las diferencias entre sectores alineados con Kicillof y el kirchnerismo mantienen abierto el debate sobre la conducción futura del movimiento.

Las preocupaciones territoriales se explican también por antecedentes recientes. En las elecciones provinciales de 2023, el peronismo perdió distritos históricamente relevantes como Chubut, San Juan, Entre Ríos y Chaco, aunque logró conservar otras regiones tradicionales.

Dirigentes partidarios consideran que una eventual consolidación de La Libertad Avanza en las provincias podría representar una amenaza adicional para las estructuras peronistas locales, especialmente en aquellos distritos donde los oficialismos provinciales afrontarán procesos de renovación de liderazgos.

En ese escenario, varios gobernadores comenzaron a plantear la necesidad de fortalecer sus armados provinciales y preservar márgenes de autonomía frente a las disputas nacionales, con el objetivo de evitar que los conflictos internos terminen afectando sus chances electorales.

Con información de Clarín