Con Topa, Luck Ra y Los Auténticos Decadentes, Bariloche lanzó la Fiesta de la Nieve

«Al pueblo hay que darle alegría«. Así lo manifestó el intendente Walter Cortés al dar a conocer el cronograma de la Fiesta Nacional de la Nieve que arranca el próximo jueves 13 de agosto hasta el domingo.

La celebración comienza con el Concurso de Tortas en el Puerto San Carlos; en tanto, el Centro Cívico se preparará para recibir distintos artistas y a las candidatas a Reina de la Nieve. En esta ocasión, la elección de las soberanas no será on line ya que, según manifestaron desde el Municipio, el histórico sistema tuvo inconvenientes. Este año se empleará el mismo modelo que se usa para elegir la Reina de la Vendimia en Mendoza.

«Recuerdo que para esa primera fiesta que organizamos, vino el entonces secretario de Turismo, asustado, y me dice: ‘Hay una sola candidata y es una señora mayor’. Le pregunté qué tenía que ver. Pusimos todo el empeño y aparecieron más chicas», dijo Cortés en la conferencia de prensa, donde constantemente resaltó la necesidad de «rescatar las tradiciones». En este sentido, cuestionó que durante años, se hubiera dejado de hacer el concurso de candidatas. «Se había perdido la costumbre. La gente pierde el entusiasmo y el pueblo se pone triste», dijo.

Esa primera jornada de la fiesta cerrará con la bajada de antochas desde el cerro Catedral, con luces láser y «Sele Vera y Los Pampas» copará el escenario en el Centro Cívico.

El viernes estará «dedicado a la familia» con un espectáculo de «Topa», la presentación de Jorge Rojas –exintegrante del grupo Los Nocheros- y el músico y compositor Nahuel Penissi (ganador de cuatro Premios Carlos Gardel y nominado a tres Premios Grammy Latinos).

El intendente de Bariloche presentó el cronograma de la Fiesta Nacional de la Nieve. Foto: Alfredo Leiva

El sábado está prevista una nueva edición de El Tejetón en el Puerto San Carlos, la tradicional Carrera de Mozos, desde la bajada de la calle Elfein hasta el Centro Cívico; en tanto, las Colectividades Europeas expondrán sus puestos en la primera cuadra de la calle Mitre. «Esto tiene que ver con nuestro pueblo, con nuestras raíces, con nuestra gente que ha venido de distintos lugares del mundo. Tenemos que recuperar esta fiesta», advirtió Cortés.

También está previsto el Desfile Náutico y el Desfile del Pullover para el sábado y durante la noche, el cierre estará a cargo del espectáculo de Ángela Leiva y Luck Ra. La mañana del domingo abre con el Concurso de Hacheros y se presentarán Turf y Los Auténticos Decadentes. Para el cierre habrá un show de drones que «iluminará el cielo de Bariloche». «¿Saldrá la Virgen de las Nieves?», preguntó Cortés entre risas. «Es una sorpresa», le advirtieron.

La Fiesta Nacional de la Nieve será financiada con recursos del Emprotur y el gobierno rionegrino. También destacaron la colaboración de operadores turísticos.

«Es una celebración muy sentida para nuestro pueblo. Una de las fiestas más brillantes de la ciudad porque la nieve es maravillosa. Y muchas veces, nos da de comer al pueblo. Hay que honrarla pese a que ha caído poca», dijo el intendente en una conferencia de prensa.

El intendente de Bariloche presentó el cronograma de la Fiesta Nacional de la Nieve. Foto: Alfredo Leiva

Cuando se le consultó al secretario de Turismo de Bariloche, Eric Guzmán, si el objetivo de la fiesta era promocional o para «los locales», resaltó que todos los eventos son «populares». «Siempre hubo dudas respecto de hacer una fiesta anticipando la temporada invernal. Pero se planteó el riesgo de hacer una fiesta nieve sin nieve ya que es riesgo y podía ser contraproducente. Hoy nos pasa también. Pero esta fiesta nos engloba a todos: a los barilochenses y a los que nos visitan», respondió Guzmán.

La intención, advirtió el funcionario, es atraer la atención del turismo más cercano. «A ellos apuntamos, para el resto implica un viaje más largo. Peor brindamos un espectáculo importante gratis», indicó.