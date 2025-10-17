Diario RÍO NEGRO y una edición especial este domingo: más de 100 páginas y póster de la Selección Argentina
Diario RÍO NEGRO ofrece una nueva edición especial de más de 100 páginas este domingo 19 de octubre 2025, con contenido exclusivo para nuestra audiencia más fiel. Además de información de alta calidad, te llevas un póster especial de la Selección Argentina Sub20.
este domingo 19 de octubre 2025, Diario RÍO NEGRO publica otra edición histórica de más de 100 páginas. Mucho más que un diario: es una propuesta de lectura completa que llega con un póster de la Selección Argentina Sub20, informes en profundidad, la agenda del futuro, suplementos especiales y la posibilidad de ganar premios increíbles.
reservá ya tu Diario RÍO NEGRO de este domingo!
Diario RÍO NEGRO y una nueva edición especial que supera las 100 páginas este domingo 19 de octubre 2025: ¿Qué te vas a encontrar?
Diario RÍO NEGRO ofrece una nueva edición de más de 100 páginas este domingo 19 de octubre 2025, con el siguiente contenido exclusivo para nuestros lectores:
- Edición del Diario RÍO NEGRO, con la mejor información de Neuquén y Río Negro.
- Póster especial de la Selección Argentina Sub20.
- Sorteo BOMBAS PIVA, con doble posibilidad de participar y ganar.
- Suplemento Rural, con información actualizada del mercado en la región y a nivel nacional.
- Suplemento Económico, vital para el análisis de la actualidad.
- Suplemento Voy Turismo, una opción para el ocio y el descanso.
- Suplemento Estar Bien: todo lo que tenés que saber para sentirte de la mejor manera.
- Suplemento Eh!, con la actualidad de la arquitectura y sus nuevas tendencias.
Todas nuestras propuestas periodísticas incluyen contenido exclusivo de alta calidad para cada interés y preferencia de nuestra audiencia, de la mano del mejor periodismo en la Patagonia y protagonistas de la región.
Encontralo este domingo en tu kiosco amigo o pedilo a tu canillita. ¡No te lo pierdas!
