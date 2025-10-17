Diario RÍO NEGRO y una edición especial este domingo: más de 100 páginas y póster de la Selección Argentina

Agendalo: este domingo 19 de octubre 2025, Diario RÍO NEGRO publica otra edición histórica de más de 100 páginas. Mucho más que un diario: es una propuesta de lectura completa que llega con un póster de la Selección Argentina Sub20, informes en profundidad, la agenda del futuro, suplementos especiales y la posibilidad de ganar premios increíbles.

¡No te quedes afuera, reservá ya tu Diario RÍO NEGRO de este domingo!

Diario RÍO NEGRO y una nueva edición especial que supera las 100 páginas este domingo 19 de octubre 2025: ¿Qué te vas a encontrar?

Diario RÍO NEGRO ofrece una nueva edición de más de 100 páginas este domingo 19 de octubre 2025, con el siguiente contenido exclusivo para nuestros lectores:

Edición del Diario RÍO NEGRO , con la mejor información de Neuquén y Río Negro .

, con la mejor información de y . Póster especial de la Selección Argentina Sub20 .

de la . Sorteo BOMBAS PIVA , con doble posibilidad de participar y ganar.

, con doble posibilidad de participar y ganar. Suplemento Rural , con información actualizada del mercado en la región y a nivel nacional.

, con información actualizada del mercado en la región y a nivel nacional. Suplemento Económico , vital para el análisis de la actualidad.

, vital para el análisis de la actualidad. Suplemento Voy Turismo , una opción para el ocio y el descanso.

, una opción para el ocio y el descanso. Suplemento Estar Bien : todo lo que tenés que saber para sentirte de la mejor manera.

: todo lo que tenés que saber para sentirte de la mejor manera. Suplemento Eh!, con la actualidad de la arquitectura y sus nuevas tendencias.

Poster de la Selección Argentina Sub20 con tu diario.-

Todas nuestras propuestas periodísticas incluyen contenido exclusivo de alta calidad para cada interés y preferencia de nuestra audiencia, de la mano del mejor periodismo en la Patagonia y protagonistas de la región.

Encontralo este domingo en tu kiosco amigo o pedilo a tu canillita. ¡No te lo pierdas!