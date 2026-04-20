Pan de papa sin gluten: la receta fácil y sin amasado que podés hacer en casa
El pan de papa es una alternativa cada vez más elegida por quienes buscan opciones sin TACC sin resignar sabor ni textura. Con ingredientes simples y un paso a paso accesible, esta receta permite lograr un pan suave, húmedo y versátil, ideal para acompañar comidas o preparar sandwiches.
Además, se presenta como una opción económica en un contexto donde los productos sin gluten suelen tener precios elevados en góndola.
Ingredientes
- 2 papas medianas
- 2 tazas de premezcla sin gluten
- 1 huevo
- 2 cucharadas de aceite
- 1 cucharadita de sal
- 1 cucharadita de polvo de hornear
- Agua (cantidad necesaria)
Preparación paso a paso
- Hervir las papas hasta que estén bien blandas.
- Hacer un puré sin grumos y dejar entibiar.
- Agregar el huevo, el aceite y la sal. Mezclar bien.
- Incorporar de a poco la harina sin gluten y el polvo de hornear.
- Si la mezcla está muy seca, sumar un poco de agua hasta lograr una masa suave.
- Formar bollitos o darle forma de pan.
- Colocar en una bandeja previamente aceitada.
- Llevar a horno medio (180°) durante 25 a 30 minutos, hasta que estén dorados.
Al no tener gluten, esta masa no necesita amasado ni levado. La textura final será más húmeda que la del pan tradicional, pero igualmente muy agradable al paladar.
Opciones y variantes
- Se le pueden sumar semillas (chía, lino, girasol).
- También funciona bien con queso rallado para darle más sabor.
- Ideal para freezar una vez cocido y consumir durante la semana.
Comentarios