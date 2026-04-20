Misas en Luján y Roma a un año de la muerte del papa Francisco: se colocó un mensaje especial en su lápida, qué dice

Este martes 21 de abril se cumplirá un año de la muerte del Papa Francisco. Con motivo de la fecha, habrá celebraciones religiosas en su memoria. En Argentina, la actividad principla tendrá lugar en la basílica de Nuestra Señora de Luján y reunirá a los obispos de todo el país. Se podrá seguir online. En Roma, hay un mensaje especial en su lápida por el primer aniversario de su fallecimiento.

Entre las actividades, hubo un show en la Plaza de Mayo del padre DJ, el sacerdote Guilherme Peixoto.

Por dónde se podrá ver la misa en memoria del papa Francisco

El martes y en el marco de la 128° Asamblea Plenaria, los obispos de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) se hará una Misa en memoria del Papa Francisco en la Basílica y Santuario Nacional de Nuestra Señora de Luján.

Se celebrará a las 17 y será presidida por monseñor Marcelo Colombo, arzobispo de Mendoza y presidente de la CEA.

Como parte de la jornada, los obispos peregrinarán desde la casa de retiros El Cenáculo, ubicada en el partido bonaerense de Pilar, hasta el santuario mariano nacional, donde tendrá lugar la celebración central.

La misa podrá seguirse en directo a través del sitio web de la basílica y su canal de YouTube, facilitando la participación de fieles de todo el país.

Habrán misas por el primer aniversario de la muerte del papa Francisco. Foto: Gentileza Reuters.

Actividad en Roma a un año de la muerte del papa Francisco

En Roma, habrá también actividades. También se hará una celebración religiosa especial por el aniversario del fallecimiento. Será en la Basílica de Santa María la Mayor, lugar de su sepultura.

Tendrá lugar una Misa, durante la cual se leerá el mensaje del Papa León XIV, que se encuentra realizando un viaje apostólico por algunos países de África. La celebración se retransmitirá en la pantalla gigante situada en la fachada de la basílica, en la plaza de Santa María la Mayor, y en streaming a través de Vatican News.

Desde el sitio oficial del Vaticano indicaron que en la lápida hay una inscripción en latín, realizada en bronce y compuesta por 160 caracteres de dos tamaños diferentes, que reza: «Francisco, Sumo Pontífice, que se detuvo 126 veces en devota oración a los pies de la Salus Populi Romani, por su voluntad descansa en esta Basílica Papal, 26 de abril de 2026, primer aniversario de su muerte».