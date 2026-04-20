La receta de budín de verduras «salvatodo» que podés hacer con lo que tenés en la heladera
Ideal para aprovechar lo que hay en la heladera, este plato clásico vuelve a ganar protagonismo en las cocinas por su versatilidad, bajo costo y valor nutricional.
En la cocina diaria, hay recetas que resuelven rápido, rinden mucho y permiten aprovechar lo que hay en casa. El budín de verduras es una de ellas, simple, económico y adaptable a cualquier temporada.
Ingredientes básicos
- 2 tazas de verduras cocidas (acelga, espinaca, zapallito, zanahoria o una mezcla)
- 3 huevos
- 1 cebolla mediana
- 1/2 morrón
- 3 cucharadas de queso rallado
- 1/2 taza de leche
- 2 cucharadas de premezcla sin gluten
- Sal, pimienta y nuez moscada a gusto
- Aceite (cantidad necesaria)
Preparación paso a paso
- Picar la cebolla y el morrón, y rehogarlos en una sartén con un poco de aceite hasta que estén tiernos.
- Incorporar las verduras previamente cocidas y bien escurridas. Mezclar y retirar del fuego.
- En un bowl, batir los huevos junto con la leche. Agregar la premezcla y el queso rallado.
- Integrar el salteado de verduras a la mezcla. Condimentar a gusto.
- Volcar la preparación en una fuente para horno previamente aceitada.
- Cocinar en horno medio (180°) durante 30 a 40 minutos, hasta que esté firme y dorado en la superficie.
Opcionales para sumar sabor
- Cubos de queso cremoso o mozzarella
- Jamón cocido o pollo desmenuzado
- Semillas para espolvorear por encima
El budín de verduras puede servirse caliente o frío, acompañado de ensaladas o como guarnición. También es una buena opción para viandas, ya que se conserva bien y puede recalentarse sin perder textura.
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