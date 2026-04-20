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La receta de budín de verduras «salvatodo» que podés hacer con lo que tenés en la heladera

Ideal para aprovechar lo que hay en la heladera, este plato clásico vuelve a ganar protagonismo en las cocinas por su versatilidad, bajo costo y valor nutricional.

Redacción

Por Redacción

Budín de verdura. Foto: ilustrativa.

Budín de verdura. Foto: ilustrativa.

En la cocina diaria, hay recetas que resuelven rápido, rinden mucho y permiten aprovechar lo que hay en casa. El budín de verduras es una de ellas, simple, económico y adaptable a cualquier temporada.

Ingredientes básicos

  • 2 tazas de verduras cocidas (acelga, espinaca, zapallito, zanahoria o una mezcla)
  • 3 huevos
  • 1 cebolla mediana
  • 1/2 morrón
  • 3 cucharadas de queso rallado
  • 1/2 taza de leche
  • 2 cucharadas de premezcla sin gluten
  • Sal, pimienta y nuez moscada a gusto
  • Aceite (cantidad necesaria)

Preparación paso a paso

  • Picar la cebolla y el morrón, y rehogarlos en una sartén con un poco de aceite hasta que estén tiernos.
  • Incorporar las verduras previamente cocidas y bien escurridas. Mezclar y retirar del fuego.
  • En un bowl, batir los huevos junto con la leche. Agregar la premezcla y el queso rallado.
  • Integrar el salteado de verduras a la mezcla. Condimentar a gusto.
  • Volcar la preparación en una fuente para horno previamente aceitada.
  • Cocinar en horno medio (180°) durante 30 a 40 minutos, hasta que esté firme y dorado en la superficie.

Opcionales para sumar sabor

  • Cubos de queso cremoso o mozzarella
  • Jamón cocido o pollo desmenuzado
  • Semillas para espolvorear por encima

El budín de verduras puede servirse caliente o frío, acompañado de ensaladas o como guarnición. También es una buena opción para viandas, ya que se conserva bien y puede recalentarse sin perder textura.


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En la cocina diaria, hay recetas que resuelven rápido, rinden mucho y permiten aprovechar lo que hay en casa. El budín de verduras es una de ellas, simple, económico y adaptable a cualquier temporada.

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