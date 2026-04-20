La receta de budín de verduras «salvatodo» que podés hacer con lo que tenés en la heladera

En la cocina diaria, hay recetas que resuelven rápido, rinden mucho y permiten aprovechar lo que hay en casa. El budín de verduras es una de ellas, simple, económico y adaptable a cualquier temporada.

Ingredientes básicos

2 tazas de verduras cocidas (acelga, espinaca, zapallito, zanahoria o una mezcla)

3 huevos

1 cebolla mediana

1/2 morrón

3 cucharadas de queso rallado

1/2 taza de leche

2 cucharadas de premezcla sin gluten

Sal, pimienta y nuez moscada a gusto

Aceite (cantidad necesaria)

Preparación paso a paso

Picar la cebolla y el morrón, y rehogarlos en una sartén con un poco de aceite hasta que estén tiernos.

Incorporar las verduras previamente cocidas y bien escurridas. Mezclar y retirar del fuego.

En un bowl, batir los huevos junto con la leche. Agregar la premezcla y el queso rallado.

Integrar el salteado de verduras a la mezcla. Condimentar a gusto.

Volcar la preparación en una fuente para horno previamente aceitada.

Cocinar en horno medio (180°) durante 30 a 40 minutos, hasta que esté firme y dorado en la superficie.

Opcionales para sumar sabor

Cubos de queso cremoso o mozzarella

Jamón cocido o pollo desmenuzado

Semillas para espolvorear por encima

El budín de verduras puede servirse caliente o frío, acompañado de ensaladas o como guarnición. También es una buena opción para viandas, ya que se conserva bien y puede recalentarse sin perder textura.