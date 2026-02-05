Diario RÍO NEGRO en el corazón de la Confluencia: la cobertura más completa y grandes sorteos en la Isla 132

La Fiesta Nacional de la Confluencia no solo se vive frente al escenario. Este año, el Diario RÍO NEGRO vuelve a decir presente con un stand diseñado para ser el punto de encuentro de los lectores.

Ubicado estratégicamente junto al espacio de CALF, el medio ofrecerá una experiencia interactiva que combina tecnología, periodismo en vivo y la posibilidad de llevarse premios . Te contamos las propuestas que podes encontrarte este fin de semana del 5 al 8 de febrero.

Diario RÍO NEGRO sortea dos autos 0km por el aniversario 144: cómo partipar

El gran atractivo de esta edición será la oportunidad de participar por el sorteo de 114° Aniversario de RÍO NEGRO. Los visitantes que se acerquen al stand podrán comprar la edición del día del diario papel, completar y depositar sus cupones en las urnas para ser parte del sorteo de dos Toyota Yaris 0km.

Seguir al Diario RIO NEGRO en redes sociales no es excluyente, pero habilita a los concursantes a la participación de futuros sorteos exclusivos y acciones promocionales.

El sorteo lo organiza Diario RÍO NEGRO, con el acompañamiento de Nippon y Decker.

Tecnología y radio en vivo: cómo será la cobertura de Diario RÍO NEGRO en la Fiesta de la Confluencia

El stand contará con una plataforma aérea 360°, de la mano de Aéreo 360 Fotobox, gratuita para que los grupos de amigos y familias se lleven el mejor recuerdo digital de la fiesta con videos de alta calidad.

Además, el público podrá ser testigo de la cocina de las noticias: RÍO NEGRO RADIO transmitirá en vivo desde el predio, cubriendo la llegada de los artistas y el color de la Isla 132 en tiempo real.

Beneficios para el Club RÍO NEGRO y regalos de marcas locales

Para los socios de Club RÍO NEGRO, la experiencia sube de nivel. Habrá una ruleta especial de La Casa de la Hamburguesa con descuentos y vouchers instantáneos.

Gracias a la alianza con marcas que confían en el Diario Río Negro—como Malma, Pinturerías Mitre, Jazmín Informal, Óptica Arcoiris, Casa del Fiat, El Roperito y Kinetik— se distribuirán obsequios y beneficios exclusivos durante todas las noches de la fiesta.