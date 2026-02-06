Fotos | Juegos, premios y mucha gente: el stand de Diario RÍO NEGRO fue furor en el día 1 de la Fiesta de la Confluencia 2026

Como cada año, Diario RÍO NEGRO instaló su propio espacio en la Fiesta de la Confluencia 2026 y logró conquistar a todo el público con propuestas increíbles.

Ubicado estratégicamente junto al espacio de CALF, el medio reconocido en todo el Alto Valle y la Patagonia, ofrecerá hasta el 8 de febrero, una experiencia interactiva que combina tecnología, periodismo en vivo y la posibilidad de llevarse premios.

La primera jornada cumplió con todas las expectativas y la participación fue multitudinaria. Tanto niños, jóvenes como adultos coparon el stand hasta las últimas horas de la noche.

Diario RÍO NEGRO en la Fiesta de la Confluencia 2026: ¡Buscate en las fotos!

Diario RÍO NEGRO sortea dos autos 0km por el aniversario 144: cómo partipar

El gran atractivo de esta edición será la oportunidad de participar por el sorteo de 114° Aniversario de RÍO NEGRO. Los visitantes que se acerquen al stand podrán comprar la edición del día del diario papel, completar y depositar sus cupones en las urnas para ser parte del sorteo de dos Toyota Yaris 0km.

Seguir al Diario RIO NEGRO en redes sociales no es excluyente, pero habilita a los concursantes a la participación de futuros sorteos exclusivos y acciones promocionales.

El sorteo lo organiza Diario RÍO NEGRO, con el acompañamiento de Nippon y Decker.

Tecnología y radio en vivo: cómo será la cobertura de Diario RÍO NEGRO en la Fiesta de la Confluencia

El stand contará con una plataforma aérea 360°, de la mano de Fotobox, gratuita para que los grupos de amigos y familias se lleven el mejor recuerdo digital de la fiesta con videos de alta calidad.

Fotobox ofrece servicios de entretenimiento para eventos y, además del aéreo 360, también cuentan con fotocabinas, Espejo Mágico, base 360, glitter y stand de tatuajes temporales personalizados. Es una empresa con 11 años en el rubro y más de 8.000 servicios prestados.

Además, el público podrá ser testigo de la cocina de las noticias: RÍO NEGRO RADIO transmitirá en vivo desde el predio, cubriendo la llegada de los artistas y el color de la Isla 132 en tiempo real.

Beneficios para el Club RÍO NEGRO y regalos de marcas locales

Para los socios de Club RÍO NEGRO, la experiencia sube de nivel. Habrá una ruleta especial de La Casa de la Hamburguesa con descuentos y vouchers instantáneos.

Gracias a la alianza con marcas que confían en el Diario Río Negro—como Malma, Pinturerías Mitre, Jazmín Informal, Óptica Arcoiris, Casa del Fiat, El Roperito y Kinetik— se distribuirán obsequios y beneficios exclusivos durante todas las noches de la fiesta.