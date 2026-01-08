Un joven de Cipolletti recibió la bomba Pivas sorteada por DIARIO RÍO NEGRO

El vínculo cotidiano con el diario de papel, sostenido durante décadas en una casa de Cipolletti, tuvo su reconocimiento. Este martes se concretó la entrega del Premio Rural de Navidad a Kevin Weinbach, de 25 años, ganador de una bomba de agua Pivas MHS 230, uno de los premios más destacados del año para los lectores del suplemento.

Premio a una familia cipoleña, lectora histórica del diario

El sorteo se había realizado el martes 23 de diciembre en la sede central del diario, en Roca, ante la presencia de escribano público y representantes de Editorial Río Negro, quienes certificaron la transparencia y validez del proceso.

Esta mañana Kevin llegó a retirar el premio acompañado por su padre, Alejandro, jubilado, lector histórico del diario. “Lo compro desde 1972. Todos los días, sin interrupciones”, contó. El hábito atravesó distintas etapas: primero el canillita, hoy la suscripción domiciliaria. “El diario siempre estuvo en casa”, resumió.

La participación en el sorteo fue una iniciativa familiar. “Mi señora, Sandra, recortaba los cupones y los completaba a nombre de Kevin, a nombre mío y a nombre de ella”, relató Alejandro. La madre de Kevin, ama de casa, no pudo estar presente en la entrega, pero fue destacada por ambos como la verdadera impulsora del premio. “Si vamos al caso, ella fue la hacedora de todo esto”, coincidieron.

La noticia del premio sorprendió al joven. “Al principio pensé que era una estafa”, reconoció. “Me llamaron y no le di importancia. Después empezaron a mandar mensajes y ahí llamé a mis viejos para preguntar si habían participado”. La confirmación llegó rápido y la incredulidad dio paso a la alegría. “Nunca me había ganado nada. Me costó creerlo”, admitió.

Kevin tiene un taller mecánico. Aunque la bomba está pensada para tareas rurales y sistemas de riego, lo recibió con entusiasmo. “Un premio siempre es bienvenido”, agregó.

El Premio Rural de Navidad acompañó durante varias semanas a los lectores del suplemento, con cupones publicados en la edición impresa y urnas distribuidas en distintos puntos de Río Negro y Neuquén. La iniciativa registró una alta participación.

“Después de tantos años, recibir una retribución está bueno”, valoró Alejandro al cierre. Kevin asintió: “Hay que seguir participando”. Río Negro agradece la fidelidad y el vínculo con sus lectores que, como en esta familia cipoleña, se construye con el diario como parte de la vida cotidiana.