Un tango, una zamba y un encuentro cara a cara: las anécdotas del obispo de Bariloche con León XIV

“Fueron días muy intensos, con un ritmo de locos”. El obispo de Bariloche, Juan Carlos Ares, permanece en Buenos Aires tras la finalización de la gira del Papa León XIV por Argentina.

“La agenda fue muy apretada y en los eventos grandes, incluso, teníamos que salir dos horas antes por las cápsulas de seguridad”, explicó con una notable afonía. Ares no dudó cuando se le preguntó por el momento más emotivo. Recordó una situación espontánea durante la cena del lunes pasado en el Arzobispado, mientras aguardaban la llegada del segundo plato. En ese momento, uno de los obispos lanzó: “¿Y si hacemos un canto hasta que venga la comida?”. Acordaron cantarle el tango “Volver” -”para que regrese a Latinoamérica- y luego fue el turno de “Zamba de mi Esperanza”.

“Antes de la cena -mencionó-, pasamos por la Sacristía donde el Papa nos esperaba para saludarnos uno por uno, a todos los obispos: éramos 97. Nos dio la bendición y comimos las empanadas. Era una mesa larga donde nos veía a todos”. Aseguró que “el clima era más que distendido, ameno, parecía una juntada más”.

Cuando llegó su turno de saludar al Papa, Ares se presentó como el obispo de Bariloche y León le respondió: “Ah, ¡la montaña!”. Aprovechó la ocasión para entregarle dos cartas: una de un hogar de personas con discapacidad de Buenos Aires donde Ares “tiene un ahijado” y otra carta de un lonco de una comunidad mapuche de Ñorquinco». Le sorprendió «la serenidad y la paz que transmite el Papa y la forma de mirar a la gente. Invirtió tiempo para saludarnos y era como si el tiempo no pasara».

La cena con León XIV. Foto: gentileza

Esa misma noche, fue hasta el primer piso del Arzobispado y saludó desde el balcón a la gente que aguardaba en Plaza de Mayo. «Seguían por la pantalla gigante lo que pasaba en el interior de la Catedral, pero no se iban”, acotó.

La cena con el Papa terminó a las 23.30 y al día siguiente, a las 4, partieron a Córdoba. “Esa noche, León hizo un chiste: dijo que el nuncio quería dormir. Evidentemente el que quería dormir era él”, dijo riéndose por la ocurrencia del Santo Padre.

Sobre los discursos que pronunció, Ares recalcó la profundidad y serenidad, al mismo tiempo. “Tiene un buen decir que hace que nadie se pueda enojar”, dijo.

Ares destacó la visita al Cottolengo Don Orione de Claypole: “Fue fuerte y con los testimonios me puse a llorar. Me gustó cómo se acercó a la gente, con tanta ternura”. También valoró el testimonio del sacerdote Martín Carranza, un formador del Seminario Mayor de Córdoba que conmovió al papa León XIV durante su visita a la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción. Contó que en 2015, ingresó al quirófano para una cirugía simple de vesícula, pero durante la operación sufrió una falta de oxígeno en el cerebro, lo que le provocó secuelas que le impiden caminar, mover sus manos, ver y hablar.

“Él remarcó que podía hundirse en la frustración, quedarse llorando en un rincón o afrontar la realidad. Y decidió seguir a Jesús, seguir predicando. Yo veía la cara de León que no era de sorpresa sino de atención. Como Carranza no puede hablar, lo grabó a través de una aplicación en Radio María y salió por los parlantes”, contó Ares.

El obispo de Bariloche también acompañó a León XIV a la cárcel de Devoto ya que él se desempeñó allí como capellán durante ocho años. “Ver la imagen del Sagrado Corazón en el templo me emocionó. Fue volver a un lugar conocido. El Papa se salió del protocolo y abrazó a cada uno de los 70 muchachos presos. Escuchó sus testimonios. El actual capellán se emocionó cuando el Papa le regaló una imagen grande de la virgen”, planteó.

Ares hizo hincapié en el mensaje de un obispo que manifestó: “Que esto no sea solo sentimentalismo porque solemos llorarnos todo y después, no nos acordamos de nada”. En este sentido, el barilochense remarcó: “Tenemos que repasar cada uno de los mensajes y preguntarnos qué me dijo a mí. De todo esto que dijo: ¿con qué me quedo?, ¿qué modifico para poder cambiar la realidad de Argentina? Porque el cambio empieza por nosotros”.

Para Ares, el balance de la visita de León es positivo y siente que “lo confirmó en la fe”. “Fue fuerte estar en Luján: León fue elegido como Papa un 8 de mayo, el Día de la Virgen de Luján. Por otro lado, en una peregrinación a Luján le prometí al Señor que sería cura y el nuncio me informó que iría a Bariloche un 8 de mayo”, dijo.