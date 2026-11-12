Se conoció el cronograma para las elecciones 2027 en Neuquén: las fechas clave que fijó la Justicia

La Justicia Electoral fijó las fechas clave para los comicios provinciales del 14 de febrero de 2027.

La carrera electoral en Neuquén ya tiene sus tiempos definidos. Con las elecciones convocadas para el 14 de febrero de 2027, los partidos tienen que definir las negociaciones, cerrar alianzas y presentar sus candidatos antes de que termine el año.

El Juzgado Electoral Provincial aprobó el cronograma que va a ordenar los próximos tres meses, mientras el escenario provincial empieza a reconfigurarse mirando hacia una nueva disputa por la gobernación.

La decisión ubica a Neuquén entre los primeros puntos del país en acudir a las urnas y separa la elección provincial de la presidencial prevista para octubre. La resolución fue firmada por el juez Jorge Sepúlveda, después de que el gobernador Rolando Figueroa diera por oficial la convocatoria a través del Decreto 1860/2026.

Las agrupaciones van a disponer hasta el 4 de diciembre para solicitar el reconocimiento de alianzas y hasta el 11 de diciembre para presentar sus candidatos. La campaña electoral va a dar comienzo oficialmente el miércoles 16 de diciembre, mientras que la propaganda política en la vía pública y en los medios de comunicación audiovisual estará habilitada a partir del 31 de diciembre.

Así, el último tramo del año va a estar atravesado por las definiciones políticas de cara a una elección que se realizará en pleno verano.En las urnas se definirá quiénes ocuparán la gobernación y vicegobernación de Neuquén, además de las 35 bancas titulares y 18 suplentes de la Legislatura provincial.

También se elegirán autoridades en 13 municipios, integrantes de diez comisiones municipales, representantes de 22 comisiones de fomento y consejeros escolares de los 14 distritos de la provincia.

Cómo se va a organizar la votación en Neuquén

Uno de los puntos centrales de la resolución es la confirmación de que la Boleta Única Electrónica se va a usar en todo el territorio provincial. El sistema fue establecido en la convocatoria del Ejecutivo y aprobado por el Juzgado Electoral Provincial, que también solicitó información sobre el estado de su contratación.

Se fijo el 28 de diciembre como la fecha límite para presentar los elementos que aparecerán en las pantallas de votación. Después, para el 11 de enero se hará una audiencia para exhibir el diseño de las pantallas previamente definidas.

La Justicia también dispuso avanzar con un relevamiento de los establecimientos donde se va a votar. El objetivo será verificar las condiciones edilicias y determinar la distribución de las mesas, con la posibilidad de utilizar salones de usos múltiples para facilitar la circulación de los electores y evitar aglomeraciones.

Otro aspecto pendiente será la definición de los recursos económicos necesarios. La resolución solicita a la Administración General del Poder Judicial la elaboración de un presupuesto estimativo que contemple los gastos de organización, las autoridades de mesa, el personal técnico y la implementación del sistema electrónico.

Cuándo se va poder consultar el padrón electoral

La primera fecha a tener en cuenta será el lunes 16 de noviembre, cuando se publique el padrón provisorio. A partir de entonces habrá tiempo hasta el 11 de diciembre para presentar reclamos o impugnaciones por posibles errores en los datos.

El padrón definitivo se publicará el 28 de diciembre y el 29 de enero vencerá el plazo para dar a conocer las mesas electorales, sus ubicaciones y las autoridades designadas.

La participación será obligatoria para los ciudadanos argentinos de entre 18 y 75 años, mientras que los jóvenes de 16 y 17 años y los mayores de 75 va a poder votar de manera optativa. También van a estar habilitados los extranjeros mayores de 16 años que se encuentren inscriptos en el registro correspondiente.

Con las fechas establecidas, la organización electoral entra en una etapa decisiva. Los partidos deberán acelerar sus definiciones, la Justicia tendrá que preparar el operativo de votación y los neuquinos comenzarán a transitar un calendario que desembocará en las urnas el domingo 14 de febrero.

Con el cronograma definido, la cuenta regresiva ya está en marcha. Los partidos van a tener pocas semanas para ordenar sus estrategias y definir sus candidatos, mientras la Justicia ajusta los preparativos para una elección que va a llevar a los neuquinos a las urnas el 14 de febrero, en pleno verano y con un calendario electoral más ajustado de lo habitual.



