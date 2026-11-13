El papa León XIV contra el machismo en Perú: «La violencia contra las mujeres sigue siendo una realidad»

El papa León XIV cuestionó la persistencia de la mentalidad machista en Perú y realizó un fuerte llamado a terminar con los abusos y la violencia contra las mujeres. Durante su primer día en el país, reclamó que se reconozca la igualdad de derechos y responsabilidades entre hombres y mujeres.

“Es triste constatar que persiste una mentalidad machista, que se manifiesta en la ausencia del padre en la vida familiar, los abusos y la violencia hacia las mujeres, ignorando la novedad del cristianismo, que reconoce y proclama que ambos poseen igual dignidad y responsabilidad”, expresó el pontífice, según publicó La Nación.

León XIV pidió terminar con la violencia contra las mujeres en Perú

El discurso fue brindado durante un encuentro realizado en la Plaza de Armas de Lima. Allí también advirtió sobre la doble marginación que pueden sufrir las mujeres en situación de pobreza y aquellas que pertenecen a comunidades indígenas y afroamericanas. La actividad reunió a unas 40.000 personas.

“Por eso, nos duele constatar que la violencia contra las mujeres —que podrían ser nuestras abuelas, madres, hermanas, hijas— sigue siendo una realidad que hiere a la humanidad entera”, sostuvo el Papa ante la multitud.

En ese contexto, realizó un llamado a toda la sociedad para que las mujeres y las niñas reciban protección y respeto. “Quisiera reiterar un vehemente llamamiento, no sólo a mis hermanos y hermanas en la fe, sino a cada hombre y mujer de buena voluntad: ¡valoremos a las mujeres! ¡protejamos y respetemos a las niñas!”, manifestó.

Las declaraciones formaron parte de un discurso en el que también abordó otros problemas sociales de Perú, como la desigualdad, el racismo y la discriminación por el origen o la condición social. Además, pidió dejar de lado las expresiones hirientes y las actitudes que profundizan las divisiones.

El Papa también habló de los abusos sexuales dentro de la Iglesia

Durante la jornada, León XIV se refirió además a los abusos sexuales cometidos por integrantes del clero. Lo hizo en su primer encuentro con los obispos peruanos, donde reclamó respuestas basadas en la verdad, la justicia, el perdón y la reparación.

El pontífice también pidió fortalecer las políticas de prevención y protección de las personas más vulnerables. Por la tarde, se reunió en la nunciatura con seis víctimas de abusos, según confirmó la oficina de prensa del Vaticano. Algunas estaban vinculadas al Sodalicio de Vida Cristiana, la organización disuelta por el papa Francisco en 2025.

La agenda de León XIV en Perú incluyó además un encuentro con jóvenes y universitarios en el Estadio Nacional de Lima. Allí participó de una vigilia de oración ante unas 60.000 personas y les transmitió un mensaje de esperanza.