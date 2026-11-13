Marcha del Orgullo en Neuquén: horarios, actividades y puntos de encuentro

La Marcha del Orgullo LGBTIQNB+ de Neuquén se realizará este sábado 14 de noviembre. «Cuando el odio avanza, el orgullo en las calles es resistencia«, enfatizó Juan «Pocho», referente de la Comisión Organizadora. Señaló que esa la consigna de este año, en un contexto marcado por el avance de los ataques contra las diversidades.

Las actividades comenzarán a las 15 en el Espacio Intercultural Graciela Alonso, en Los Arcos, con una feria de emprendimientos y presentaciones de artistas locales. La marcha partirá cerca de las 19 y, después del recorrido, continuará el Festival del Orgullo. La banda cordobesa La Simbiótica estará a cargo el cierre de la jornada, que se extenderá hasta las 2.

Para Tatiana Breve, referente de la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de Argentina (ATTTA), la movilización permitirá visibilizar el retroceso de las políticas de cuidado y reforzar las redes comunitarias ante la violencia. «La organización es la herramienta que tenemos para poder enfrentarnos y hacer resistencia, sobre todo cuando nos tocan estos gobiernos tan hostiles», afirmó.

La última marcha se vivió a puro color en Neuquén. (Foto: Cecilia Maletti).

Una convocatoria contra los discursos de odio

Pocho sostuvo que la preocupación se profundizó después del ataque contra trabajadoras sexuales trans en los Bosques de Palermo. El referente advirtió que estos hechos no están separados de los mensajes que estigmatizan al colectivo. «Los discursos de odio tienen esas consecuencias y habilitan a otras personas a violentarnos por el simple hecho de existir», remarcó.

Esa violencia también tiene antecedentes cercanos en Neuquén. «Acá, en la provincia, venimos del transfemicidio de Azul Semeñenco. No somos ajenos a esta realidad», agregó el referente. Además, señaló que regresaron los insultos callejeros y que las organizaciones toman más recaudos al momento de definir sus actividades y espacios de encuentro.

Breve también vinculó los mensajes discriminatorios con los ataques y el retiro de políticas públicas. «En nuestro territorio hemos vivido a carne viva lo que representan los discursos de odio traducidos en crímenes de odio», expresó. Añadió que la falta de presupuesto expone a las personas trans y travestis a mayores condiciones de precariedad y vulnerabilidad.

«Nuestra marcha no solo es un momento de festejo, sino que es una marcha educativa: se promueve la cultura, se promueve el turismo y, sobre todo, se educa», subrayó Breve. Cali, por su parte, invitó a participar a familias, amistades y organizaciones: «Tenemos que ser muchos en las calles».

Tatiana Breve, referenta de ATTTA Neuquen. (Foto: Ceci Maletti).

Dónde habrá marchas del orgullo en Neuquén y Río Negro