Dina Huapi celebra 39° años con «un crecimiento sostenido”

“Dina Huapi es un municipio joven y sigue el crecimiento, un crecimiento sostenido”, afirmó el intendente Hugo Cobarrubia al hacer un repaso de los 39 años que cumple la localidad que vuelve a conducir luego de haber sido el primer intendente electo en 2009, tras la municipalización, y tras 12 años como comisionado de fomento (1996-2008).

Dina Huapi tiene una historia de movimiento popular, desde aquel abrazo simbólico que frenó el proyecto de construir la represa Segunda Angostura en el río Limay, hasta el empuje de sus pobladores para lograr ser un municipio autónomo dentro de la provincia de Río Negro.

“La gestión es lo importante, cuando vos te esforzás salen las cosas», dijo Cobarrubia. Foto: Alfredo Leiva.

El presente tiene a Dina Huapi como una de las ciudades de mayor crecimiento poblacional en la Provincia. El Censo de 2022 certificó un incremento del 53,4% con 5.879 residentes, aunque en el municipio estiman que hay mucha más población, algo que con el recorrer de sus calles tranquilas se percibe.

“Hay personas que se radican de manera permanente, vienen y generan un buen desarrollo, es un desarrollo prolijo, hay muchas nuevas construcciones y eso da mano de obra porque la construcción necesita de todo, electricistas, plomeros, gasistas, constructores”, señaló el intendente.

Y estas edificaciones que destaca no solo son viviendas de quienes se radican en la localidad, ubicada en la costa del lago Nahuel Huapi, entre los ríos Limay y Ñirihuau y a 15 kilómetros de distancia de Bariloche, sino también emprendimientos vinculados al turismo.

Hoy Dina Huapi tiene 1.050 camas de alojamiento. “Una localidad tan jovencita nunca se pensó que podía ir para este lado y está yendo, tenemos un perfil turístico, de mediana y buena calidad”, destacó Cobarrubia, quien puso en valor el convenio firmado semanas atrás con la plataforma «Booking» para compartir información con el objetivo de que los alojamientos que no estén habilitados por la comuna puedan ser retirados de la plataforma.

Foto: Alfredo Leiva.

La localidad encontró un perfil propio para el turismo, con la propuesta de un destino tranquilo, donde reina el sol y la estepa, a los que también hace gala con su fiesta popular, donde se ofrece la pesca en agua de lago y de ríos de cordillera, el kitesurf, el trekking, el descubrimiento de cuevas como las del cerro Leones, entre otros atractivos.

El desarrollo urbanístico armonioso también invita, aunque tiene un condicionante para crecer que preocupa a Cobarrubia: “Estamos complicados con la ampliación del ejido”. Desde hace años el municipio pretende sumar superficie a sus 1.216 hectáreas, pero está rodeado de cursos de agua y estancias que dificultan esa expansión que llegó a estar plasmada en un acta de intención.

El municipio por la falta de tierra hoy depende de Bariloche para el tratamiento de sus residuos, el cementerio y otros servicios, además de que tampoco hay cantera local.

Las obras a corto plazo

Foto: Alfredo Leiva.

Sin embargo, en infraestructura el municipio tiene buenas noticias: el 4 de diciembre se abrirán los sobres para el nuevo sistema de abastecimiento de agua potable, con una toma desde el lago Nahuel Huapi, financiado por la Provincia a través del crédito de la Corporación Andina de Fomento.

“Esta es una inversión importantísima que nos va a permitir mejorar todo el sistema de agua, que no es óptimo hoy y en verano siempre tenemos algunas complicaciones”, apuntó el intendente y anticipó que en ese acto se va a confirmar la fecha de la apertura de sobres para la construcción del hospital de Dina Huapi, otra obra de alta demanda que finalmente se concretará en el 2026 en el mismo predio del centro de salud.

El próximo mes, además, el intendente anunció la inauguración del nuevo Centro de Monitoreo que dependerá de la Provincia, que hoy tiene 11 cámaras y sumará 25 nuevas instalaciones, con mayor equipamiento también para el monitoreo. La idea a futuro es sumar una cámara en el puente de Ñirihuau con luminarias para completar el control y seguimiento de todos los puntos de salida de la localidad.

Otra obra proyectada es el nuevo polideportivo municipal, para el cual ya comenzó el apeo de árboles en el predio y se financiará con fondos propios. Tendrá 2.400 metros cuadrados y será vital para descomprimir el único polideportivo que actualmente tiene unos 500 usuarios de distintas disciplinas.

Las luminarias forman parte de trabajos también proyectados y con acuerdo con la CEB, que renovará unas 700 luminarias.

¿Qué cambió de aquella Comisión de Fomento al municipio actual?

Foto: Alfredo Leiva.

Para Cobarrubia el crecimiento lo dice todo y con ello viene una queja hacia la “mayor burocracia” que tiene el Estado. “En cierta medida en parte tienen razón, pero no en todas. Un control tiene que haber, pero se necesita ser más expeditivo. Nosotros mostramos gestión y demostramos que con gestión las cosas se hacen”, enfatizó y recordó que al asumir en 2023 estaba sin hacer un Salón de Usos Múltiples en Ñirihuau con un reclamo de devolución de 3 millones de pesos de Nación; y una cisterna sin instalación, ambas tareas se concretaron en estos dos años.

“La gestión es lo importante, cuando vos te esforzás salen las cosas, una cosa es ir a pedir y esperar a que los demás te resuelvan todo y otra cosa es tener siempre un plan B para decir no me lo da Nación, no me lo da provincia, tengo que tratar de hacerlo con recursos propios, ahorrar y hacerlo”, afirmó el jefe comunal que exaltó al mismo tiempo las cuentas ordenadas en el municipio y el superávit que logró.

Una semana de festejos

Foto: Alfredo Leiva.

La celebración por el 39° aniversario de Dina Huapi comienza el martes 25, el día de su fundación, con el acto protocolar en el SUM de la calle Los Notros 555, a partir de las 11.

El miércoles se inaugurará la exposición “Historias de Dina Huapi”, en el SUM y el jueves la localidad recibe a las 17 la etapa final de las 1.000 Millas Sport, en la intersección de las rutas 40 y 23.

El jueves a las 20 en la parroquia San José tendrá lugar el Gran Concierto con “Buena semilla … y el Padre de la Patria”.

La fiesta por el aniversario se realizará el sábado 29 de 11 a 22 en la plaza Modesta Victoria con espectáculos y actividades para toda la familia; y el domingo se realizará la primera peregrinación bajo el lema “Un camino hacia lo sagrado donde el paisaje se vuelve oración”, con bajada de lanchas e inicio de la peregrinación a las 10 y misa en el mirador Padre Mascardi a las 11.