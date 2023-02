Diseñó una app para que las mascotas perdidas se reúnan con sus dueños

En la Argentina se pierden más de 800 mascotas por día, situación que genera angustia en los dueños de perros y gatos para poder reencontrarse con ellos, porque son parte de sus familias. La preocupación llevó a un joven de 24 años, a diseñar una app de descarga gratuita que tiene alcance nacional en la se puede alertar sobre el extravío y ayudar a sus dueños a reunirse con ellos.

Desde hace algunos meses la aplicación está en pleno funcionamiento, con más de 7 mil usuarios, y con resultados positivos, unas 70 familias pudieron reunirse nuevamente con sus mascotas.

Federico Borstelmann, estudiante de diseño y comunicación visual que reside en La Plata, es el creador de la aplicación “My Pets”, que no solo tiene la funcionalidad de alertar en tiempo real sobre mascotas extraviadas, sino que también permite acceder a datos sobre veterinarias, refugios, sitios pets friendly, y conocer, además, sobre mascotas que se encuentran en adopción. Incluso, los dueños pueden crear un perfil de sus mascotas, datos que luego sirven para pedir ayuda en caso de extravío.

Hace unos días Federico estuvo de visita en Villa Regina en casa de familiares, y aprovechó para difundir los alcances del programa, ya que se puede utilizar en cualquier punto del país.

Tres perros y un gato son sus acompañantes, por lo que la preocupación por saber qué ocurriría en caso de que alguno de ellos se perdiera, lo hizo comenzar a trabajar en la idea de la apliación.

“El click me hizo hace 3 años cuando en la madrugada, manejando veo un perro en situación de calle, y 100 metros adelante un cartel de un perro perdido. No era el mismo, pero ahi me dí cuenta que no existia una herramienta movil que se dedicara al reporte de mascotas en situación de calle y al encuentro de mascotas perdidas en tiempo real”, explicó el joven.

La pandemia demoró la posibilidad de lanzarlo, hasta que finalmente el 4 de noviembre de 2022 la aplicación estuvo disponible para todos los usuarios. “Encontramos una recepción increíble por parte de las personas que la descargaron. Actualmente 7.300 personas se descargaron la app y la usan en todo el país. Concentrado mayormente en Capital Federal y Provincia de Buenos Aires. Hasta el dia de hoy hubo 70 reencuentros”, detalló.

Explicó en cuanto a la aplicación que cuenta con un mapa de geolocalización que funciona en tiempo real. “Es decir, alguien ve una mascota en la calle y puede reportarla tomándole una fotografía, describiendo la raza, tamaño, color, edad. Ese reporte le llega a toda la comunidad de My Pets en ese mismo instante”.

Al mismo tiempo, los usuarios pueden crearle un perfil a sus mascotas “y en caso de perderla se hace más fácil el reporte”. A su vez cuenta con funciones como un historial de mascotas perdidas, se puede interactuar con veterinarias, pet shops y refugios. “Ahora estamos organizando lo relativo a eventos dedicados a las castraciones, vacunaciones”, agregó.

Comentó finalmente que “My Pets es gratuita, disponible en el Play Store. La idea es crear una comunidad responsable y solidaria a fin de lograr que haya la menor cantidad de perros y gatos en la calle. Nos pueden seguir en las redes, ahi mismo subimos tutoriales, tips, y contenido en relación a la conscientizacion animal. Cada día aprendemos algo nuevo, ya sea acerca de su salud, de sus comportamientos o alimentación, y esto me pone muy contento. Entender que son seres que merecen ser tratados con respeto y sobre todo, cariño y amor”.