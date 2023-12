División de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales: «Es propicio debatirlo», defendió el decano

En una reciente entrevista en el programa «Arranquemos» de RÍO NEGRO RADIO, Juan Carlos Fernández, decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo), compartió detalles sobre el proyecto de creación de dos facultades, que está generando un intenso debate y miradas cruzadas dentro de la institución. Qué dijo la máxima autoridad de la Casa de Estudios.

En un principio, el decano Fernández comenzó explicando que «este proyecto fue presentado por un grupo de consejeros y consejeras directivos de la Fadecs al Consejo Superior de la UNCo en el marco de la Asamblea Universitaria 2024″.

Esta instancia forma parte del órgano de cogobierno que no se ha reunido desde el año 2009. La propuesta, según Fernández, buscará la creación de dos nuevas facultades en la sede de Roca: la Facultad de Derecho y la Facultad de Ciencias Sociales.

Para el decano, la iniciativa tiene como objetivo «reevaluar la estructura académica» de la UNCo para adaptarla a las demandas actuales del sistema universitario argentino. Fernández enfatizó que el proyecto va más allá de un crecimiento cuantitativo, buscando «una rejerarquización en la sede de Roca», que albergaría dos facultades clave.

«El lunes pasado, se aprobó -por mayoría- el aval para el ingreso de este proyecto de creación de la Facultad de Derecho y de la Facultad de Ciencias Sociales al temario de la Asamblea Universitaria 2024», detalló.

Además, la máxima autoridad de la Fadecs, señaló que la propuesta responde a un contexto nacional donde otras universidades ya han implementado cambios similares, creando facultades especializadas en disciplinas específicas. «Esto ya ocurre en universidades que están primeras en los rankings nacionales dentro del sistema universitario argentino», dijo.

En cuanto al proceso de discusión interna, Fernández -tras las acusaciones que recibió el sector que empujará la inclusión proyecto para la Asamblea 2024, en la sesión del Consejo Superior- mencionó que se diseñaron «estrategias complementarias para fomentar el debate».

Sostuvo que, en las instancias institucionalizadas como la da Consejo Directivo, se buscó la participación de distintos claustros a través de la distribución del proyecto para generar diálogo y reflexión.

«Cualquier actor que entendiera que hay o que había que organizar otras metodologías debate, además de las institucionalizadas que son las que existen en el Consejo Directivo y en el Consejo Superior, se pueden analizar y hay que construirlas«, completó.

Fernández aclaró que la propuesta no solo se trata de crear nuevas sedes académicas, sino de «potenciar el desarrollo tecnológico y la innovación en las disciplinas involucradas». «La ejecución de este proyecto tiene que implicar crecimiento para las dos facultades para las dos disciplinas, la de Derecho y la de Ciencias Sociales», enfatizó.

Si bien, para el espacio que propone la creación de estas nuevas facultades, lo presenta como «una oportunidad para modernizar y adaptar la oferta académica», causó rechazos por parte de otro sector político dentro de la Fadecs.

El momento para plantear el proyecto es totalmente propicio y no es inoportuno para debatirlo. Foto Archivo: Cesar Izza.

«Nos parece que no es el momento. Con todo el contexto nacional, donde hace un mes estábamos juntándonos para defender la universidad pública, entendemos que dividir la facultades le va a quitar peso porque vamos a estar muy complicados de presupuesto«, había declarado Aitiana Tebes, presidenta del Centro de Estudiantes, días atrás en RÍO NEGRO.

En este sentido, Fernández contestó y respondió: «No podemos invocar la probable, y tal vez muy probable, existencia de restricciones presupuestarias para no generar proyectos de crecimiento», argumentó Fernández, subrayando la importancia de pensar en el desarrollo continuo.

«No se advierte por qué no sería el momento para tratar cualquier otro tipo de proyecto que otros integrantes de la comunidad universitaria, tengan respecto a sus sedes. El tema presupuestario no puede describirse para justificar el mantenimiento de un status quo que no es tal vez el más ventajoso. Insisto, si invocamos la restricción presupuestaria, hoy mismo entonces no podríamos pelear por mayores de esas acciones edilicias, tecnológicas, etc«, reflexionó.

También, detalló que para llevar adelante «no se requiere de mayores instalaciones» y que la iniciativa puede habilitar desarrollos más profundos, con la creación de las facultades que tendrían su sede en Roca.

«Lo que ocurrió la carrera de Comunicación Social es un claro, ejemplo de eso. A inicios de este año hubo una compra de de equipamiento importante para la carrera en específico y se vivió como un hito y hoy no puede sostenerse en un solo hito en materia edilicia o de innovación tecnológica ya resuelva los problemas de toda una carrera de toda una facultad y una universidad«, agregó.

Y completó: «Hoy, el concepto de innovación tecnológica contínua obliga a estar atento en forma permanente a ver cuáles son los relevamientos necesarios, sea cual sea el proyecto de crecimiento«.

En cuanto a los pasos a seguir, Fernández espera que el Consejo Superior habilite el tratamiento del tema. «Hay que ver qué ocurre hoy en el Consejo Superior para ver si se va habilitar el tratamiento de este tema», dijo y comentó que, en caso de definirse, «la aprobación o no, dependerá de la decisión de la Asamblea Universitaria 2024».

