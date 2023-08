Llegó el nuevo equipamiento para Comunicación Social en la Universidad del Comahue de Roca

Un importante montículo de cajas con equipos tecnológicos nuevos llenó las instalaciones del Consejo Directivo de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales este miércoles, recién llegados a Roca para nutrir a las carreras de Comunicación Social de la Universidad Nacional del Comahue.

La espera de insumos de estudio y de trabajo por fin se concretó en una carrera que tiene equipos totalmente obsoletos. Entre gran expectativa de docentes y estudiantes que durante años reclamaron renovación, finalmente se concretó hoy una parte de la promesa con fondos propios de la universidad.

La rectora Beatriz Gentile llegó a la facultad al mediodía y en medio del receso académico, para hacer entrega formal del equipamiento esperado hace años. Lo hizo en una presentación junto al decano Juan Carlos Fernández, a la que asistieron consejeros, docentes y algunos estudiantes.

La inversión en esta primera etapa de entrega rondó los 15 millones de pesos en equipos y se espera una segunda tanda con fondos de Ciencia y Técnica. El equipamiento que llegó desde Neuquén en camionetas de la universidad es alrededor del 60% del listado de requerimientos elevado.

Ahora, arribaron unas 15 unidades entre PC, PC para estación de trabajo, de sonido profesional, televisores de 65 y 75 pulgadas, micrófonos, auriculares, monitores, un drone, cámara GOPro, estabilizadores y computadoras varias.

“Esto se logró fue cuando docentes y estudiantes se juntaron y dijeron basta, no podemos seguir así con materiales tecnológicos totalmente obsoletos”, dijo Milagro Reile, estudiante avanzada de la Licenciatura en Comunicación Social e integrante de la Asamblea Interclaustro que motorizó los reclamos en 2022.

Presente en el acto, la joven dialogó con RIO NEGRO y dijo que están muy contentos. “Quienes piensan que esto se hubiese logrado de igual manera siguiendo las vías administrativas, les invito a hacer un recorrido en los años anteriores, de todas las notas y todos los presupuestos que se han presentado”, analizó Milagro.

La rectora Beatriz Gentile tomó la palabra en la presentación formal luego de las docentes María Teresa Bernardi y Valeria Belmonte; y recalcó que todavía queda una compra pendiente. «Para nosotros hay mucha emoción en la entrega de estos equipos», dijo.

«Esto era una prioridad, no se podía tener una carrera de Comunicación y de Locución en las condiciones en que estaba, que había habido un abandono de mucho tiempo. Esto había que revertirlo«, dijo la rectora.

«Estamos todos muy contentos, pero además por los equipos, estamos muy contentos porque sabemos que esto multiplica y multiplica la formación de nuestros estudiantes» Beatriz Gentile, rectora de la Universidad del Comahue

Hace un poco menos de un año se había presupuestado el material, se tasaron equipos por 29 millones de pesos, pero en diez meses hubo aumentos significativos en equipos que fluctúan con el dólar.

Tras meses de reclamo estudiantil y docente en el retorno a la presencialidad, el 25 de agosto de 2022, el tema pasó por el Consejo Superior, máximo órgano de cogobierno en la universidad y se dio apertura al proceso licitatorio. En abril de este año, la gestión universitaria decidió avanzar con fondos de la universidad, de la Secretaria de Hacienda.

Un paso hacia el acceso a la educación pública

Milagro dijo que lo que cambiará a partir de ahora es el acceso de los estudiantes a las herramientas de estudio. “Es una de las banderas que nosotros levantábamos, que no podía ser que una institución pública no tuviera garantizado el acceso para los estudiantes, que tengan que traer sus teléfonos, sus cámaras, sus computadoras”, cuestionó porque eso generaba una brecha entre quienes podían seguir estudiando y quienes no.

“La llegada de este equipamiento garantiza el acceso que es algo que tendría que estar de antemano, es algo que tendría que estar garantizado desde la institución pública” Milagro Reile, estudiante de Comunicación Social Fadecs UNCo

Por su parte, los docentes hace años plantean la necesidad de brindar educación de calidad ante la demanda y equipamientos acorde al perfil profesional que requiere la industria de la comunicación y los medios en la actualidad.

El reclamo en orden cronológico

En julio de 2018, fue la última vez que desde la Facultad se iniciaron las gestiones para la adquisición de nuevas herramientas tecnológicas. En esa oportunidad, el Departamento de Comunicación Social fue notificado de la puesta en marcha de un proceso licitatorio.

En aquel momento, las áreas de informática, televisión y radio elaboraron un presupuesto de los elementos que se necesitaban por 2 millones de pesos. El monto excedió lo previsto por el rectorado, por lo cual en marzo de 2019 se pidió al departamento establecer “prioridades”.

Las áreas involucradas volvieron a formular y presentar un nuevo presupuesto bajo la demanda exigida. Pero la llegada de la pandemia generó retrasos en el expediente, que se mantuvo sin cambios desde noviembre de 2019.

En mayo de 2022 tras el retorno a la presencialidad, los docentes y estudiantes se organizaron con medidas de lucha para hacer oír el reclamo. Hubo asambleas autoconvocadas, reuniones y medidas de fuerza como un paro y clases públicas. También se hicieron presentaciones en los Consejos Directivo y Superior. Tras la movilización de la comunidad educativa, la facultad se declaró en “Emergencia Edilicia y Tecnológica”.

El 7 de julio de 2022, tras la presión del reclamo, se llevó adelante una reunión de estudiantes con la rectora de la universidad, Beatriz Gentile, a quien pidieron la inmediata compra de los recursos. En esa oportunidad, Gentile se comprometió a buscar el apoyo de organismos públicos para financiar la compra de computadoras.

En abril de 2023 se concretó el primer desembolso y ahora en agosto, se hizo entrega de una parte del equipamiento en un acto en la facultad.